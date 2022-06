【KTSF】

Popeyes連鎖快餐店慶祝創辦50周年,推出特價優惠,兩件炸雞賣59美仙。

Popeyes 1972年創立於路易斯安那州,原本叫做”Chicken on the Run”,之後改名為Popeyes。

當年兩件炸雞賣59仙,為了慶祝五十週年,Popeyes用當年的價錢推出特價優惠,限於用手機下單購買。

由6月12日至19日,顧客只需要用手機app或Popeyes.com網頁,訂購最少5元的食物,就可以用59仙購買兩件炸雞。

Popeyes目前在加州有240多家分店。

