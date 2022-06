【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)週四傍晚發生槍殺案,一名16歲少年中槍死亡,另一名青少年受傷,奧克蘭警察局局長Leronne Armstrong指,死者是一名良好少年。

Armstrong說:「當你有一個16歲的孩子,在光天化日之下被槍殺時,這是令人震驚的,令人擔憂的,對這個社區造成傷痛。」

Armstrong表示,警方在週四下午6點左右接報,趕到了64大道3000號路段,發現一名16歲少年中槍,當場死亡,而第二名中槍者就情況穩定。

警方沒有透露案件的動機,Armstrong無法確認兇徒開了多少槍,但表示是來自一把大威力步槍,警方呼籲目擊者挺身而出提供線索。

