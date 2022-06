香港17歲田徑運動員移民灣區 望代表香港出戰奧運（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一名從香港移民到灣區的17歲田徑運動員,在香港時已經打破學界紀錄,移民後繼續追尋運動員夢想,希望有一日能夠代表香港出戰奧運。

17歲的曾健豪(Ben Kin Ho Tsang),小六時認識到一個田徑教練,一直栽培他成為田徑運動員,多年來主力跨欄,於香港亦破了學界紀錄,去年10月從香港移民美國,參加了聖荷西這邊高中的選拔,認識到一位新教練,接受不同系統的訓練,最近於110米欄與300米欄亦取得第一名的成績。

而在上星期的全加州比賽,更分別取得第5及第6名。

究竟他跑得有多快呢?我就嘗試過看看自己與他的距離差多遠,結果當然是被他大幅拋離。

Ben指,美國的運動風氣較強,學校放了很多資源與金錢於運動上,但競爭就比香港大。

曾健豪說:「在香港,大多數人都是土生土長的亞洲人,但美國就有很多不同種類的人種,於運動方面、田徑場上面,無可否認,黑人或白人的天賦比亞洲人高。」

他說因此要下多點苦功,才能追上甚至贏他們。

Ben的教練Khoi Tran,當初選拔時見到Ben的成績,不相信學校內有人可以跑出這些成績,親眼見識之後,不單相信Ben有個大好前途,亦十分欣賞他的勤力。

Tran說:「他比我所要求的做得多,他經常都在反覆操練,儘管我們沒有練習的時候,他在練習前操練,他在州際比賽的酒店房內操練,他睡覺前後也在操練。」

Ben就說,短期目標是希望能於8月時,代表香港參與世青賽,然後成為加州頭三,夢想有一日能代表香港。

曾健豪說:「在這裡裝備自己,跑得更加快,回香港破香港紀錄,再代表香港出戰奧運。」

他說,見到張家朗上年取得奧運花劍金牌,相信香港人都可以在奧運舞台成功,Ben的教練又怎看他呢?

Tran說:「我們學校的學生都被他鼓舞,如果他能走上國際舞台,證明一個亞洲小孩都能成功,將會為其他人打開一道道機會之門。」

Ben就說,香港政府較少投放資源於運動,家人亦認為運動始終比較不是亞洲人專長,但自己很喜歡田徑,希望能一直繼續跑步。

曾健豪說:「我就想跑得多久有多久,不想浪費了自己的青春。」

