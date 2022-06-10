香港17歲田徑運動員移民灣區 望代表香港出戰奧運（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一名從香港移民到灣區的17歲田徑運動員，在香港時已經打破學界紀錄，移民後繼續追尋運動員夢想，希望有一日能夠代表香港出戰奧運。

17歲的曾健豪（Ben Kin Ho Tsang），小六時認識到一個田徑教練，一直栽培他成為田徑運動員，多年來主力跨欄，於香港亦破了學界紀錄，去年10月從香港移民美國，參加了聖荷西這邊高中的選拔，認識到一位新教練，接受不同系統的訓練，最近於110米欄與300米欄亦取得第一名的成績。

而在上星期的全加州比賽，更分別取得第5及第6名。

究竟他跑得有多快呢？我就嘗試過看看自己與他的距離差多遠，結果當然是被他大幅拋離。

Ben指，美國的運動風氣較強，學校放了很多資源與金錢於運動上，但競爭就比香港大。

曾健豪說：「在香港，大多數人都是土生土長的亞洲人，但美國就有很多不同種類的人種，於運動方面、田徑場上面，無可否認，黑人或白人的天賦比亞洲人高。」

他說因此要下多點苦功，才能追上甚至贏他們。

Ben的教練Khoi Tran，當初選拔時見到Ben的成績，不相信學校內有人可以跑出這些成績，親眼見識之後，不單相信Ben有個大好前途，亦十分欣賞他的勤力。

Tran說：「他比我所要求的做得多，他經常都在反覆操練，儘管我們沒有練習的時候，他在練習前操練，他在州際比賽的酒店房內操練，他睡覺前後也在操練。」

Ben就說，短期目標是希望能於8月時，代表香港參與世青賽，然後成為加州頭三，夢想有一日能代表香港。

曾健豪說：「在這裡裝備自己，跑得更加快，回香港破香港紀錄，再代表香港出戰奧運。」

他說，見到張家朗上年取得奧運花劍金牌，相信香港人都可以在奧運舞台成功，Ben的教練又怎看他呢？

Tran說：「我們學校的學生都被他鼓舞，如果他能走上國際舞台，證明一個亞洲小孩都能成功，將會為其他人打開一道道機會之門。」

Ben就說，香港政府較少投放資源於運動，家人亦認為運動始終比較不是亞洲人專長，但自己很喜歡田徑，希望能一直繼續跑步。

曾健豪說：「我就想跑得多久有多久，不想浪費了自己的青春。」

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