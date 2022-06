DMV恢復向車主追收拖欠的過橋費和罰款（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在未來幾個月裡,數十萬名駕駛人士,可能會收到來自加州車輛登記局(DMV)的信,原因是車主拖欠過橋費和罰款,而不能辦理年度車輛登記。

灣區橋樑收費管理局,週三以6比1表決通過恢復向車主追收過橋費和罰款的措施,該局希望收回高達5000萬元的拖欠過橋費,並徵收自2021年1月以來,累計高達1億3400萬元的逾期罰款。

拖欠過橋費和罰款的車主當中,大部份人約39萬名司機拖欠22至88元,另有10萬人拖欠110至418元不等,有近1.3萬人因為欠款超過1650元,將會接到追債公司的電話。

許多不繳交過橋費的駕駛人士,要繳付所有欠款才可以辦理汽車登記續期。

當局也正在制定一項計劃,對年收入大約2.7萬元以下的人給予寬限,他們只要分期付款,就可以辦理汽車登記。

有服務低收入社區的組織不滿當局恢復疫情前的追收過橋費和罰款的措施,指出當局以停止辦理車輛登記來威脅民眾,將對依靠汽車來上班,和接送孩子上學的民眾造成極大影響。

從2021年1月到今年5月,至少有55.3萬架車在灣區7座州府營運的大橋,累計880萬次未有付過橋費。

