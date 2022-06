【KTSF】

想要出國旅行的民眾現在更方便了,拜登政府將解除對入境旅客登機前出示新型肺炎病毒檢測陰性證明的要求。

消息指,從6月12日零時零一分起,拜登政府將解除搭飛機入境美國的旅客,登機前24小時要出示新型肺炎病毒檢測陰性證明的要求。

CDC解除限制,是因為「基於科學與數據」,認為目前已沒有必要這樣做。

當局會在90日內重新評估,屆時再決定是否要恢復入境限制。

當局自去年1月起實施這項入境限制,旅遊業遊說團體不斷呼籲美國政府解禁,過去幾個月來,歐洲多國陸續解除這類規定。

