灣區受到熱浪侵襲,多個城市最高氣溫突破華氏100度,星期六氣溫會稍微下降,但仍然會炎熱。

灣區國家氣象局在推特上發文,星期五最炎熱的內陸地區出現三位數的高溫,北灣以及南灣地區也很熱,預料星期六普遍氣溫將下降華氏6到8度。

如果大家必須在戶外活動,要保持涼爽和有充足的水分。

氣象局表示,一股低氣壓星期日會抵達灣區,北灣有機會下微雨,而灣區整體的氣溫會明顯下降至華氏60多度至70多度的水平。

