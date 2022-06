全美本週六舉行支持加強槍管遊行 灣區多市將響應

【KTSF 尹晉豪報導】

本週六全國多個城市都會舉行,由學生發起要求加強槍械管制的遊行,灣區多個城市會舉行,當中奧克蘭(屋崙)有一名11歲的小孩有份策劃。

就像舊金山(三藩市)灣區的許多年輕人一樣,德州的學校槍擊事件的影像和報導,對11歲的Alex Ibarra來說仍然記憶猶新。

Alex說:「我閱讀關於Uvalde的報導,當我發現這些孩子,大多數都和我一樣大時,我必須做一點事。」

Alex指出,美國需要有適當的槍支管制法律,保障人們的安全,Alex與朋友們溝通,組織March For Our Lives運動,目的是消除槍支暴力,年輕人在同輩、父母和老師的幫助下,本週六組織在奧克蘭的遊行。

Alex說:「我希望向共和黨參議員傳達信息,表達大多數美國人的訴求,我們要求背景調查,我們要求調整購買槍支的年齡,從18歲改到21歲。」

奧克蘭的抗議活動將包括學生和槍支暴力倖存者分享他們的經歷,其他March For Our Lives抗議週六在舊金山、Mountain View、Redwood City、Walnut Creek、Benicia、Burlingame、Pacifica和Sonoma舉行。

與此同時,奧克蘭將在周六舉行槍支回講的計劃,交出的槍支將成為重新造成園藝工具,該活動將於上午10時至下午2時,在International大道8915號舉行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。