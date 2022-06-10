全美本週六舉行支持加強槍管遊行 灣區多市將響應

【KTSF 尹晉豪報導】

本週六全國多個城市都會舉行，由學生發起要求加強槍械管制的遊行，灣區多個城市會舉行，當中奧克蘭（屋崙）有一名11歲的小孩有份策劃。

就像舊金山（三藩市）灣區的許多年輕人一樣，德州的學校槍擊事件的影像和報導，對11歲的Alex Ibarra來說仍然記憶猶新。

Alex說：「我閱讀關於Uvalde的報導，當我發現這些孩子，大多數都和我一樣大時，我必須做一點事。」

Alex指出，美國需要有適當的槍支管制法律，保障人們的安全，Alex與朋友們溝通，組織March For Our Lives運動，目的是消除槍支暴力，年輕人在同輩、父母和老師的幫助下，本週六組織在奧克蘭的遊行。

Alex說：「我希望向共和黨參議員傳達信息，表達大多數美國人的訴求，我們要求背景調查，我們要求調整購買槍支的年齡，從18歲改到21歲。」

奧克蘭的抗議活動將包括學生和槍支暴力倖存者分享他們的經歷，其他March For Our Lives抗議週六在舊金山、Mountain View、Redwood City、Walnut Creek、Benicia、Burlingame、Pacifica和Sonoma舉行。

與此同時，奧克蘭將在周六舉行槍支回講的計劃，交出的槍支將成為重新造成園藝工具，該活動將於上午10時至下午2時，在International大道8915號舉行。

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