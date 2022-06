阿里桑那州男子遇溺 三警員被指見死不救

【KTSF 朱慧琪報導】

阿里桑拿州Tempe市三個警員眼見一個男子落水遇溺,見死不救,任由該男人淹死,三個警員現在停薪留職,接受調查。

「我不會跟着你跳入水」,這句話是Tempe市一個警員在5月28號,對一個在水庫中遇溺的男子講的,有關片段由Tempe市發放,長12分鐘,涉及三個警員同34歲男子Sean Bickings,以及他伴侶對話。

當時是清晨5點,警方接報指有人在該處打鬥,警員到場後問Bickings與伴侶有否肢體衝突,Bickings同伴侶都否認,就在警方循例檢查他們是否屬於通緝犯的時候,Bickigns爬上欄杆並問警員,他是否可以自由行動,然後Bickings說要去游泳。

警員說:「你不能在湖中游水,你不准在湖中游水。」

接下來的片段因為內容敏感,Tempe市只發布這段譯文,2號警員問Bickings有何打算,Bickings這時大叫我快要沉沒,警員認為他不會沉沒,另一警員就叫他游向塔架,並抓住,此時Bickings再次大叫說自己遇溺,快要沉沒,無法做得到,警員就說:「我不會跟著你跳入水。」

Bickings的伴侶被列為目擊者,她哀求警員救人,她說Bickings正在沉沒,她催促警員去救人,警員於是叫她冷靜,否則就將她放入警車,稍後女子對警員說,我感到心慌意亂,因為他正在你們眼前遇溺,你們都不幫忙。

這個前警長說,如果沒受過訓練而落水救人會很危險,而Tempe市警察協會就說,警員並未受過水中救人的訓練,也沒有設備可用,最後Bickings沉落湖中淹死。

Tempe市警方聲稱事件是悲劇,三個涉案警員在當局調查期間留薪停職。

