阿里桑那州男子遇溺 三警員被指見死不救

【KTSF 朱慧琪報導】

阿里桑拿州Tempe市三個警員眼見一個男子落水遇溺，見死不救，任由該男人淹死，三個警員現在停薪留職，接受調查。

「我不會跟着你跳入水」，這句話是Tempe市一個警員在5月28號，對一個在水庫中遇溺的男子講的，有關片段由Tempe市發放，長12分鐘，涉及三個警員同34歲男子Sean Bickings，以及他伴侶對話。

當時是清晨5點，警方接報指有人在該處打鬥，警員到場後問Bickings與伴侶有否肢體衝突，Bickings同伴侶都否認，就在警方循例檢查他們是否屬於通緝犯的時候，Bickigns爬上欄杆並問警員，他是否可以自由行動，然後Bickings說要去游泳。

警員說：「你不能在湖中游水，你不准在湖中游水。」

接下來的片段因為內容敏感，Tempe市只發布這段譯文，2號警員問Bickings有何打算，Bickings這時大叫我快要沉沒，警員認為他不會沉沒，另一警員就叫他游向塔架，並抓住，此時Bickings再次大叫說自己遇溺，快要沉沒，無法做得到，警員就說：「我不會跟著你跳入水。」

Bickings的伴侶被列為目擊者，她哀求警員救人，她說Bickings正在沉沒，她催促警員去救人，警員於是叫她冷靜，否則就將她放入警車，稍後女子對警員說，我感到心慌意亂，因為他正在你們眼前遇溺，你們都不幫忙。

這個前警長說，如果沒受過訓練而落水救人會很危險，而Tempe市警察協會就說，警員並未受過水中救人的訓練，也沒有設備可用，最後Bickings沉落湖中淹死。

Tempe市警方聲稱事件是悲劇，三個涉案警員在當局調查期間留薪停職。

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