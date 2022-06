Alameda縣出現首宗疑似猴痘病例（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

Alameda縣衛生官員週四宣布,該縣確診一宗正痘病毒個案,認為是該縣首宗疑似猴痘病例。

加州公共衛生部門(CDPH)進行正痘病毒的測試,聯邦疾控中心(CDC)的測試結果將會確認患者有沒有感染猴痘病毒,而Alameda縣對正痘病毒呈陽性反應的居民,最近接觸過另一個正痘病毒患者,這個個案被視為疑似猴痘病例。

猴痘病毒經由直接或近距離和患者接觸,包括由破損的皮膚、呼吸道或接觸被污染的衣物或床單而感染,病症包括在面部、手腳或性器官部位出水痘,個別例子的患者會有嚴重的病徵。

為了防止感染猴痘病毒,Alameda縣的市民需要在公共場所室內戴合適的口罩,來避免接觸患者在呼吸道的液體。

保持手部清潔,用肥皂、水洗手,或用含有酒精的搓手液消毒。

避免和其他人共用床單、衣服,食物或飲品。

假如出現紅疹或瘡,有症狀或懷疑感染猴痘病毒,請盡快聯絡醫護人員。

避免到有猴痘爆發的地方旅遊,醫護界指出,猴痘並不是Covid,在美國有方法與知識可以預防及治療這種本來只是非洲某些地區出現的傳染病。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。