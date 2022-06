聖荷西市小商業紓困金2.0現正接受申請(視頻)

【KTSF 朱慧琪報導】

聖荷西市小商業紓困金2.0現正接受申請。主要幫助在疫情期間,欠租和欠繳水電費的小商戶減輕債務負擔

獲准的小商戶可得到五千、一萬或一萬五千元,三種金額,視乎年收入而定

聖荷西市府從聯邦的美國救援計劃法中取得的撥款中,專門保留270萬分成三百個紓困金名額

提供給市內的小商業和公司,專門用來償還在2020年3月24日到2021年8月19日期間欠下的租金和水電費

這項紓困金計劃是由小商業發展中心SBDC的Enterprise Foundation承辦

申請資格方面,必須是牟利的商業、公司或企業

目前仍在營運並有合法執照,並在聖荷西市的商業建築內營業,在家經營的商業就不合資格。另外申請的商戶,包括僱主在內共有不多過

十名全職員工,一人公司也可以申請,而正在申請第11章,破產保護的商業也可以申請

申請者必須提供2020或2021年,國稅局的報稅證明,確認年度營業額低於300萬等

申請截止日期為6月30日下午五點

申請網址相關連結或上Access SBDC北加州分區

官網查詢 https://www.accesssbdc.org/sjrr22/

申請名額並非先到先得,而是以抽籤決定

想了解更多資訊可以致電,美亞輔鄰舍Asian Inc.黃文傑,電話是650 416 1638

