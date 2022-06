南灣聖荷西5月底同日發生兩宗入屋搶劫案 其中一宗案件被受害人的行車記錄儀拍下(視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西於5月31日,同日發生兩宗入屋搶劫案

經過調查後,發現同一班匪徒,在第一宗案件偷取的汽車,用於第二宗案件

警方今日發佈了第二宗案件,受害人的行車記錄儀,拍下匪徒的做案過程

南灣聖荷西警方於5月31日接報,聖荷西分別發生兩宗入屋搶劫案

第一宗搶劫案發生在下午 2 時左右,五至六名匪徒進入位於North Capitol Ave 600號路段一間屋,偷取了停泊在屋內車庫的汽車

兩個小時後,大約下午 4 時,離第一間屋約1.3英里,同一班匪徒駕駛著之前偷取的汽車,進入位於Summerdale Drive 1000號路段一間屋,並打開了屋內的車庫

將被盜車輛停泊進去,並搜掠屋內財物

當女事主開車回到家打開車庫時,見到一架可疑車輛停泊在她的車庫

事主隨即報警,一班匪徒毫不慌張並不急於離開,更向事主揮手

大約90秒後,匪徒才開著被盜車輛離開

這一切都被她的行車記錄儀拍下,警方透過行車記錄視頻,相信兩宗案件為同一班匪徒作案

任何人有關於這兩宗案件的信息,可以聯繫聖荷西警方,電話 408 277 4166 或發電郵到 4542@sanjoseca.gov

