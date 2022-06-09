南灣聖荷西5月底同日發生兩宗入屋搶劫案 其中一宗案件被受害人的行車記錄儀拍下(視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西於5月31日，同日發生兩宗入屋搶劫案

經過調查後,發現同一班匪徒，在第一宗案件偷取的汽車，用於第二宗案件

警方今日發佈了第二宗案件，受害人的行車記錄儀，拍下匪徒的做案過程

南灣聖荷西警方於5月31日接報，聖荷西分別發生兩宗入屋搶劫案

第一宗搶劫案發生在下午 2 時左右，五至六名匪徒進入位於North Capitol Ave 600號路段一間屋，偷取了停泊在屋內車庫的汽車

兩個小時後，大約下午 4 時，離第一間屋約1.3英里，同一班匪徒駕駛著之前偷取的汽車，進入位於Summerdale Drive 1000號路段一間屋，並打開了屋內的車庫

將被盜車輛停泊進去，並搜掠屋內財物

當女事主開車回到家打開車庫時，見到一架可疑車輛停泊在她的車庫

事主隨即報警，一班匪徒毫不慌張並不急於離開，更向事主揮手

大約90秒後，匪徒才開著被盜車輛離開

這一切都被她的行車記錄儀拍下，警方透過行車記錄視頻，相信兩宗案件為同一班匪徒作案

任何人有關於這兩宗案件的信息，可以聯繫聖荷西警方，電話 408 277 4166 或發電郵到 4542@sanjoseca.gov

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