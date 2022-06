三藩市警方拘捕多名青少年 指他們跟一連串的砸、搶式零售盜竊案有關 (視頻)

【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市警方拘捕多名青少年指他們跟有組織零售盜竊案有關

今年4月三藩市警方的調查人員開始調查一系列的砸搶式的有組織零售犯罪事件

在今年3月18日至4月10日期間,三藩市六個不同警區的地點發生了十宗零售盜竊案,而部份地點甚至發生不止一宗

警方證實三名分別14歲、15歲和16歲的男子曾經參與多宗的零售搶掠案

三人因為涉嫌盜竊,有組織的零售盜竊,串謀以及傷害他人身體等罪行被捕

店舖盜竊的手法都大同小異,他們曾經在Columbus大道1100街區以及20大道3200 街區,多次在零售店盜竊

盜竊金額由1000至6000美元不等,他們通常安排同黨把風然後打破了安全系統

並走到前台的後面偷走高價商品,當被顧客或員工阻止時,他們就會襲擊當事人,跟人發生肢體衝突,甚至揮舞一把刀

除了以上三名青少年外,警方在多次盜竊案中,還拘捕兩名未成年男女

盜竊案地點還包括Divisadero 街,Market 街和Geneva 大道

警方表示盜竊案件仍持續,而一些涉案人仍然在調查當中

民眾有相關信息,可以撥打,SFPD 匿名熱線 415-575-4444

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may

not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。