根據三藩市警方資料,第一宗案件發生在6月3日晚上11時50分

在華埠 Montgomery街700號路段,即夾Columbus街路段

三名 20 多歲的非洲裔男子接近兩名亞裔和拉美裔的受害人

並要求他們交出財物,疑犯中有人持槍,匪徒得手後乘坐車輛逃走

第二宗發生在翌日晚上7時25分,同樣的街區,手法一樣。

一名持槍男人走近一名25歲亞裔男子要求交出財物,匪徒得手後登上接應的車逃去案中有三個疑犯

未知他們的族裔,兩宗案件都沒人受傷,暫時沒人被補

