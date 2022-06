【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市市長布里德以及第六區市參事Matt Dorsey步行探訪小商業

布里德說:「我們計劃訪問這裡的一些商業,與人們談論一些受關注的問題,這是我已做了一段時間的事情,我知道對本市來說有點挑戰。」

她們兩人的步行探訪商戶,首先在一間售賣小籠包店舖開始,她們跟小業主討論經濟復甦的工作

布里德表示三藩市的新預算,包括兩年內撥款4890萬元,用於加強協助小商業和經濟復甦

其中1000萬元會直接贈款或以貸款方式來幫助小商業

Omakase 餐飲集團營運副總裁Richard Breitkreutz表示,希望布里德在傾聽市民意見後,罪案的情況可以改善。他又指在無家可歸和其他問題的情況下

監獄也許不是解決無家可歸問題的方法,他認為露宿者更需要的是精神上的幫助

