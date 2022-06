加州初選日在華埠投票中心 有市民表示今次的初選比過去的選舉重要 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

今天是加州初選日,中午時段不少市民,都去到市府大樓投票,選務署職員說,市府大樓投票中心,截至上午的投票率是25%,而在華埠票站,亦有選民指今年初選十分重要。

位於舊金山(三藩市)市府大樓的投票中心,早上觀察到的人流不算太多,但間中也有市民親身來到票站投票。

去到中午時段,這裏開始多人,選民陸陸續續來到投票中心,投票中心內都坐滿,正在填寫選票的市民,有職員解答來投票市民的問題,間中亦看見有票站職員,將一車車的選票推走,準備點票工作。

選務處發言人李懿莊說,通常午飯時間會比較多人,這個時段到市府大樓投票的,都是附近上班的人,到了放工時間,就會更加多人 。

而投票中心今天的人流,是比之前29日的提早投票期期間多,她說該投票中心截至今天早上,郵寄投票及親自投票的初步投票率是25%。

而在華埠Stockton街的投票中心,有市民表示本次的初選,是比過去的選舉重要,已經投票的吳先生,對於為何要投票,就有這樣的看法。

吳先生說:「今次6月7日的選舉,有很多重要的公職職位,例如州長、副州長、州務卿、,財政部長、司法部長及,參議員與眾議員,所以今天是比較特別的。」

而他最關心的提案及職位,又是什麼呢?

吳先生說:「今次最關心的就是A提案,第二,我們選邱信福,作為我們的市府律師,為我們華人申張正義。」

而在該票站工作的Elliott,自己都有投票,今年見到較多首次投票的市民 ,指自己自16歲已經在票站工作,認為盡公民責任是十分重要。

Elliott Allen 說:「能教導市民的選票,如何直接影響政策,及其選區內什麼官員當選,這是個很好的經驗,因為能看見市民感到自己的聲音被聽見。」

他認為投票是推動民主進程的關鍵,指今年的候選人比以往選舉都多。

