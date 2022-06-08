加州初選日在華埠投票中心 有市民表示今次的初選比過去的選舉重要 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

今天是加州初選日，中午時段不少市民，都去到市府大樓投票，選務署職員說，市府大樓投票中心，截至上午的投票率是25%，而在華埠票站，亦有選民指今年初選十分重要。

位於舊金山（三藩市）市府大樓的投票中心，早上觀察到的人流不算太多，但間中也有市民親身來到票站投票。

去到中午時段，這裏開始多人，選民陸陸續續來到投票中心，投票中心內都坐滿，正在填寫選票的市民，有職員解答來投票市民的問題，間中亦看見有票站職員，將一車車的選票推走，準備點票工作。

選務處發言人李懿莊說，通常午飯時間會比較多人，這個時段到市府大樓投票的，都是附近上班的人，到了放工時間，就會更加多人 。

而投票中心今天的人流，是比之前29日的提早投票期期間多，她說該投票中心截至今天早上，郵寄投票及親自投票的初步投票率是25%。

而在華埠Stockton街的投票中心，有市民表示本次的初選，是比過去的選舉重要，已經投票的吳先生，對於為何要投票，就有這樣的看法。

吳先生說：「今次6月7日的選舉，有很多重要的公職職位，例如州長、副州長、州務卿、，財政部長、司法部長及，參議員與眾議員，所以今天是比較特別的。」

而他最關心的提案及職位，又是什麼呢？

吳先生說：「今次最關心的就是A提案，第二，我們選邱信福，作為我們的市府律師，為我們華人申張正義。」

而在該票站工作的Elliott，自己都有投票，今年見到較多首次投票的市民 ，指自己自16歲已經在票站工作，認為盡公民責任是十分重要。

Elliott Allen 說：「能教導市民的選票，如何直接影響政策，及其選區內什麼官員當選，這是個很好的經驗，因為能看見市民感到自己的聲音被聽見。」

他認為投票是推動民主進程的關鍵，指今年的候選人比以往選舉都多。

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