Mountain View的Crestview酒店將改建成可負擔房屋 （視頻）

南灣Santa Clara縣縣參議會,今天批准將Mountain View一家旅館改建成可負擔房屋,為露宿者以及面臨無家可歸人士,提供永久的房屋。

位於Mountain View East El Camino Real的Crestview酒店有67個房間。

Santa Clara縣將會同Mountain View市府合作,安排發展商將這裡改建成極度可負擔房屋,為露宿者、面臨無家可歸人士,其中包括即將脫離寄養家庭的青少年,提供永久居所。

資金來自州、縣以及市政府,州府為安置無家可歸者而設立的Homekey計劃撥款近1700萬元,Santa Clara縣府支付 700萬元,Mountain View市府負擔 530萬元,總金額接近2900萬元。

如果將2900萬元除以67個單位,就等於每個單位將耗資43萬元左右,Crestview酒店的地點就近公共交通工具,鄰近超市和藥房,約一英里外有一家華人超市,Santa Clara縣制定一項五年計劃,目標是2025年年底之前,為縣內二萬名無家可歸人士,提供房屋。

