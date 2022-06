飼主回到辦公室上班 寵物也要找新家 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

疫情期間,很多人因為困在家中,而領養了寵物,但是隨著民眾從疫情陰影中走出,回到公司上班,很多寵物現在也要找新家,這些討人歡喜的面孔,目前需要找新家,牠們是舊金山動物保護與控制ACC,和舊金山防止虐待動物協會SPCA,需要民眾領養的狗。

當局指出,許多動物醫療設施在疫情期間,延遲了動物的節育手術,從而也造成現在很多狗無家可歸。

舊金山(三藩市)SPCA 已經爆滿。

為了鼓勵民眾領養,ACC 和SPCA,目前暫停收領養費,領養的狗必須是五個月大以上,免費領養的計劃將在6月30日結束。

有興趣多了解的民眾,可以到這兩個機構的網站了解。

SF SPCA



https://sfspca.org/adoptions/dogs

SF Animal Care and Control



https://sfanimalcare.org/adoptable-animals/dogs

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。