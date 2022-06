罷免博徹思H提案 開票情況受關注 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州今天舉行初選,成功躲過罷免的州長紐森,毫無懸念進入十一月的複選,在今天的初選,另一個備受矚目的就是,舊金山(三藩市)H提案,罷免地檢官博徹斯 Chesa Boudin,根據半小時前開票的結果,贊成罷免博徹斯的選票,已經超過六成 。

目前開出來的票數,贊成罷免博徹斯的超過六成,反對的有38%。

如果按照這樣的趨勢下去,博徹斯將會是第一個,被罷免的地檢官。

博徹斯被認為是激進派民主黨人,2019年競選政綱就是減少監禁,但是他當選沒多久,就爆發新冠疫情。

這段時間舊金山市內,針對亞裔老人的仇恨攻擊案件增加,以及治安嚴重敗壞,贊成罷免博徹斯的選民認為,博徹斯經常避免起訴搶劫犯,拒絕將青少年以成人犯起訴

,尋求更長的刑期,對付幫派成員。

反對罷免的人則說,減少監禁是選民批准的,博徹斯只是回應選民的決定,保守人士利用少數的悲劇,將責任歸咎於博徹斯。

博徹斯被罷免成功,市長布里德將必須任命新的地檢官。

