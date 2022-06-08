罷免博徹思H提案 開票情況受關注 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州今天舉行初選，成功躲過罷免的州長紐森，毫無懸念進入十一月的複選，在今天的初選，另一個備受矚目的就是，舊金山(三藩市)H提案，罷免地檢官博徹斯 Chesa Boudin，根據半小時前開票的結果，贊成罷免博徹斯的選票，已經超過六成 。

目前開出來的票數，贊成罷免博徹斯的超過六成，反對的有38%。

如果按照這樣的趨勢下去，博徹斯將會是第一個，被罷免的地檢官。

博徹斯被認為是激進派民主黨人，2019年競選政綱就是減少監禁，但是他當選沒多久，就爆發新冠疫情。

這段時間舊金山市內，針對亞裔老人的仇恨攻擊案件增加，以及治安嚴重敗壞，贊成罷免博徹斯的選民認為，博徹斯經常避免起訴搶劫犯，拒絕將青少年以成人犯起訴

，尋求更長的刑期，對付幫派成員。

反對罷免的人則說，減少監禁是選民批准的，博徹斯只是回應選民的決定，保守人士利用少數的悲劇，將責任歸咎於博徹斯。

博徹斯被罷免成功，市長布里德將必須任命新的地檢官。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。