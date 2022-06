加州初選投票率偏低 專家分析原因 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州向所有登記選民寄出選票,截至今天下午,多數地方只收回兩成的選票,但是因為舊金山 (三藩市)亞裔選民,在這次的選舉中

,和其他族裔相比相對踴躍,所以有望在投票率低的選舉中,擴大該社群的聲音。

根據收集選民資料的公司,Political Data,截至週二下午,灣區九大縣中,選民寄回選票比率最高的縣是Napa ,有24%。

舊金山 (三藩市)有23%,Sonoma、Marin和San Mateo 縣各有22%。

Alameda 和Solano 縣則不到兩成。

華裔選民教育委員會的,行政主任李志威指出,以舊金山(三藩市)來說,已經收回的選票,多數來自比較溫和和保守的選區,亞裔和華裔居多的選區,相對來說比較踴躍。

李志威說:「亞裔選民佔所有選民的20%,但是因為這是個投票率低的選舉,要是亞裔選民很多人投票的話,可以衝破選票限制,也就是說他們的聲音會更加的大,可以擴大到選民25%的聲音,所以亞裔投票非常重要。

李志威表示,這次,較多的選票來自日落區、列治文區和Twin Peaks 西部。

已經接近傳統上來說,投票率比較高的社區,例如Pacific Heights、Castro、Noe Valley和Saint Francis Woods。

東部選區例如Mission、,獵人角區投票率比較低

李志威說:「亞裔選民在罷免地檢官的提案反應積極,我懷疑這是亞裔社區,投票率比較高的原因。」

另外一個可能推動,亞裔選民投票的因素是,選票上有幾名亞裔民選官員,加州眾議員丁右立,財務長馬世雲,和市府律師邱信福。

