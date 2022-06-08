加州初選投票率偏低 專家分析原因 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州向所有登記選民寄出選票，截至今天下午，多數地方只收回兩成的選票，但是因為舊金山 （三藩市）亞裔選民，在這次的選舉中

，和其他族裔相比相對踴躍，所以有望在投票率低的選舉中，擴大該社群的聲音。

根據收集選民資料的公司，Political Data，截至週二下午，灣區九大縣中，選民寄回選票比率最高的縣是Napa ，有24%。

舊金山 （三藩市）有23%，Sonoma、Marin和San Mateo 縣各有22%。

Alameda 和Solano 縣則不到兩成。

華裔選民教育委員會的，行政主任李志威指出，以舊金山（三藩市）來說，已經收回的選票，多數來自比較溫和和保守的選區，亞裔和華裔居多的選區，相對來說比較踴躍。

李志威說：「亞裔選民佔所有選民的20%，但是因為這是個投票率低的選舉，要是亞裔選民很多人投票的話，可以衝破選票限制，也就是說他們的聲音會更加的大，可以擴大到選民25%的聲音，所以亞裔投票非常重要。

李志威表示，這次，較多的選票來自日落區、列治文區和Twin Peaks 西部。

已經接近傳統上來說，投票率比較高的社區，例如Pacific Heights、Castro、Noe Valley和Saint Francis Woods。

東部選區例如Mission、，獵人角區投票率比較低

李志威說：「亞裔選民在罷免地檢官的提案反應積極，我懷疑這是亞裔社區，投票率比較高的原因。」

另外一個可能推動，亞裔選民投票的因素是，選票上有幾名亞裔民選官員，加州眾議員丁右立，財務長馬世雲，和市府律師邱信福。

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