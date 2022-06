今天通過了立法規管警察局與社區巡邏隊合作的議案 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

十一月競逐連任的舊金山(三藩市)市參事馬兆明,三月時提出一項議案,議案會立法規管警察局與社區巡邏隊合作,務求應對舊金山(三藩市)的治安問題,議案於今天通過。

舊金山(三藩市)市參事馬兆明指出,超過9成的罪案都沒有交到地檢署作出檢控,發生的罪案只有8.1%的疑犯被捕。

於這個情況下,他必須要以任何手法,令罪犯負上責任及減少重犯的機會,他指近年針對小商業的罪案急升,要優先打擊該問題。

馬兆明說:「預防罪案十分重要,作為第四區市參事 ,這是我的優先目標,因為我知道區內很多居民和小商業,都很想能夠防範罪案於未然。」

外日落區商會主席,Bill Barnickel表示,這項議案通過是理所當然,指自己作為商會主席40年,過去看過很多搶劫案,但縱火案是近日才有。

Bill Barnickel說:「Irving街三個月前發生縱火案,這從未發生過,一間花店被燒毀,幸好隔壁的薄餅店幫忙,若這晚它們沒有開門,整條街都會被燒毀。」

他說近年區內亦有越來越多,光天化日發生的襲擊案,罪犯是十分猖狂,重申這項議案的重要性。

議案今天通過,會立法規管舊金山(三藩市)警局,與小商業、學校與社區組織合作,作出社區巡邏,要求警察制定經步行,或單車巡邏的計劃。

