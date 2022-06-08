今天通過了立法規管警察局與社區巡邏隊合作的議案 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

十一月競逐連任的舊金山（三藩市）市參事馬兆明，三月時提出一項議案，議案會立法規管警察局與社區巡邏隊合作，務求應對舊金山（三藩市）的治安問題，議案於今天通過。

舊金山（三藩市）市參事馬兆明指出，超過9成的罪案都沒有交到地檢署作出檢控，發生的罪案只有8.1%的疑犯被捕。

於這個情況下，他必須要以任何手法，令罪犯負上責任及減少重犯的機會，他指近年針對小商業的罪案急升，要優先打擊該問題。

馬兆明說：「預防罪案十分重要，作為第四區市參事 ，這是我的優先目標，因為我知道區內很多居民和小商業，都很想能夠防範罪案於未然。」

外日落區商會主席，Bill Barnickel表示，這項議案通過是理所當然，指自己作為商會主席40年，過去看過很多搶劫案，但縱火案是近日才有。

Bill Barnickel說：「Irving街三個月前發生縱火案，這從未發生過，一間花店被燒毀，幸好隔壁的薄餅店幫忙，若這晚它們沒有開門，整條街都會被燒毀。」

他說近年區內亦有越來越多，光天化日發生的襲擊案，罪犯是十分猖狂，重申這項議案的重要性。

議案今天通過，會立法規管舊金山（三藩市）警局，與小商業、學校與社區組織合作，作出社區巡邏，要求警察制定經步行，或單車巡邏的計劃。

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