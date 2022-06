Santa Clara 縣警長候選人介紹 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara 縣現任的縣警長Laurie Smith,面對市議會的不信任動議,而在她領導下的縣警局,發生幾宗囚犯受傷事件,而受到州府和聯邦調查,她還有面對涉及發出持槍許可的貪污指控,她服務超過二十年後,決定不競選連任,縣內有五個參選人競逐,希望成為Santa Clara 縣的新任縣警長。

參選Santa Clara 縣警長的五人當中,有兩個是現任縣警員。

Sean Allen 在縣警局服務近30年,主要經驗是在監獄系統的工作。

他表示要去除他認為縣警局存在的“關係”系統,根據警員的表現來獎勵他們,Allen 也說要正視縣警局目前存在的同志歧視,和種族不平等問題。

他也要改革警員使用武力的準則,並減少囚犯受傷的事件。

另外一個參選的現任縣警是Christine Nagaye。

在該縣服務了20年,她也是退伍軍人,在軍中當過戰鬥醫務人員,也曾是訓練軍官。

她表示要縣警局改善,和眾多不同社區的關係、要設立一個委員會來達到這目標,針對缺乏警員而導致許多縣警必須強制加班,而無法有時間和家人在一起。

她表示會設立一個,保留警員的計劃。

另一參選人,是曾在縣警局工作30年的,退休警官Kevin Jensen。

工作經驗在監獄設施和縣警辦公室,他認為要優先處理的是振興縣警局目前的低士氣。

去除基於恐懼和恐嚇的管理文化,也要和聖荷西警察部門重建合作關係。

他贊成縣議會,興建五百人新監獄的決定,也支持給囚犯更多應對心理健康的資源。

另外一名參選人,是Palo Alto 的現任警察局長Robert Jonsen。

之前他在Menlo Park,擔任五年的警察局長。

並曾經在洛杉磯縣警局工作27年,他要把在這兩個南灣城市,保留警員的方法帶到Santa Clara 縣,那就是為警員支付有競爭力的薪水。

他是眾參選人當中,唯一一個有大小縣市經驗的人,,並會使用內部問題處理小組,和社區諮詢小組的方法,來增加執法上的透明度。

他也認為要推行更多給囚犯的技能訓練,讓他們出獄後能夠找到工作,也要擴大警員在處理,和精神問題有關緊急事務方面的訓練。

最後一名參選人是企業家,Anh Colton。

她表示關注安全、道德,和維護憲法準則,目前沒有記錄顯示她有執法方面的經驗。

