警方拘捕一名16歲少年 他涉嫌於柏克萊高中招攬學生參與槍擊學校及放炸彈的計劃 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣柏克萊市一名16歲少年,涉嫌於柏克萊高中招攬學生,參與他槍擊學校及放炸彈的計劃,警方已經拘捕他。

警方透露,上個月21號收到線報,一名青少年嘗試招攬其他學生,於柏克萊高中參與一宗校園槍擊案。

警方其後取得搜查令,於他的住所起出炸彈與突擊步槍的零件,還有幾把刀,以及可以製作更多武器的電子零件。

警方安排柏克萊市的危機應變小組評估該名男童,亦與柏克萊高中、校區職員與其他執法部門合作。

警方探員查問證人及調查證物,其後向男童發出拘捕令。

該名男童星期一向警方自首,他涉嫌藏有大殺傷力爆炸品原材料,及涉嫌威脅造成他人身體嚴重傷害或死亡而被拘捕。

警方現正調查事件,暫未公開男童身份,警方表示得知該名學生曾計劃,一項可怕的暴力罪行是令人震驚,並指保持校園安全是警方的優先目標。

