舊金山G提案疫情病假是否永久化 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)在疫情期間,有給因為疫情而無法工作的僱員特別的病假復原,或者用來照顧患病家人,市議會要選民表決,是否要將這個項目永久化,這是舊金山六月選舉中的G 提案。

G 提案建議給在舊金山(三藩市)工作的僱員,提供公共衛生緊急病假。

這個病假有別於已經規定的一般病假,公共衛生緊急病假,可以是僱員染病而需要康復,或是用來照顧患病家人,也包括因為應對“愛惜空氣日”等,對民眾健康造成威脅的情況。

以”愛惜空氣日“舉例,有心臟、肺或呼吸疾病、懷孕或是60歲以上的人,要是工作是在戶外,要是當局宣布這一天,是”愛惜空氣日“,這些人士都可以請公共衛生緊急病假。

受G 提案影響的,是市府僱員,和全球有超過一百僱員的公司。

但是只是在舊金山(三藩市),工作的僱員可以受惠,天數是按僱員在兩個星期的工作時間總數而定。

不可超過80個小時,也就是說一般,每星期工作40個小時的僱員,全年可以有10天的公共衛生緊急病假,這個病假不能累積到下一年。

市府審計師估計,提案要是落實,對市府影響不大,但卻需要聘請一個年薪17萬的合規官。

G 提案是在三月,由市議會一致通過放在選票上。

支持G 提案的市議員表示,僱員要是生病,就不應該為了賺錢而抱病上班。

反對人士則表示,這會給雇主造成負擔。

