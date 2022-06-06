舊金山G提案疫情病假是否永久化 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）在疫情期間，有給因為疫情而無法工作的僱員特別的病假復原，或者用來照顧患病家人，市議會要選民表決，是否要將這個項目永久化，這是舊金山六月選舉中的G 提案。

G 提案建議給在舊金山（三藩市）工作的僱員，提供公共衛生緊急病假。

這個病假有別於已經規定的一般病假，公共衛生緊急病假，可以是僱員染病而需要康復，或是用來照顧患病家人，也包括因為應對“愛惜空氣日”等，對民眾健康造成威脅的情況。

以”愛惜空氣日“舉例，有心臟、肺或呼吸疾病、懷孕或是60歲以上的人，要是工作是在戶外，要是當局宣布這一天，是”愛惜空氣日“，這些人士都可以請公共衛生緊急病假。

受G 提案影響的，是市府僱員，和全球有超過一百僱員的公司。

但是只是在舊金山（三藩市），工作的僱員可以受惠，天數是按僱員在兩個星期的工作時間總數而定。

不可超過80個小時，也就是說一般，每星期工作40個小時的僱員，全年可以有10天的公共衛生緊急病假，這個病假不能累積到下一年。

市府審計師估計，提案要是落實，對市府影響不大，但卻需要聘請一個年薪17萬的合規官。

G 提案是在三月，由市議會一致通過放在選票上。

支持G 提案的市議員表示，僱員要是生病，就不應該為了賺錢而抱病上班。

反對人士則表示，這會給雇主造成負擔。

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