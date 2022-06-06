舊金山F提案 修改制定垃圾收集費的方法 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）市府，為了減少關於垃圾處理方面可能會涉及的貪污問題，提案要修改，制定垃圾收集費的方法，這是選民要在六月選舉中表決的F 提案。

舊金山（三藩市）的垃圾收集，只有一間公司Recology，壟斷處理制定垃圾收集費的工作，可以是由Recology 提出，交給工務局審查、舉行公聽會，工務局再向費率委員會建議，要是沒有人反對就會被通過。

但是去年，Recology 因為向舊金山（三藩市）居民，多收了9,400萬的垃圾收集費，而被下令償還，在2017年，垃圾收集費上調14%，被發現比可允許的收費率，高出一倍，這錯誤的收費率，還使用了兩年

在F 提案下，任何擬議上調的垃圾收集費，必須交由市府審計師研究，然後由包括客戶代表的費率委員會，作出相關的建議，新收費率將使用兩到五年，市府也有權利結束Recology 的壟斷。

市府審計長辦公室認為，F 提案設立的垃圾費率委員會，每年需要付出50到100萬的薪水，給其中的成員。

F 提案是在今年三月，由市議會一致通過放在選票上，也獲得市長的支持，他們認為在1932年制定的垃圾收集費的制定方式已經老舊，並容易發生貪污，審計師能夠根據市府財政，來提供意見，而不會提出不必要的垃圾費上調。

反對F 提案的人士則表示，現有的程序沒有問題，新設立的市府部門也會造成官僚主義。

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