舊金山F提案 修改制定垃圾收集費的方法 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市府,為了減少關於垃圾處理方面可能會涉及的貪污問題,提案要修改,制定垃圾收集費的方法,這是選民要在六月選舉中表決的F 提案。

舊金山(三藩市)的垃圾收集,只有一間公司Recology,壟斷處理制定垃圾收集費的工作,可以是由Recology 提出,交給工務局審查、舉行公聽會,工務局再向費率委員會建議,要是沒有人反對就會被通過。

但是去年,Recology 因為向舊金山(三藩市)居民,多收了9,400萬的垃圾收集費,而被下令償還,在2017年,垃圾收集費上調14%,被發現比可允許的收費率,高出一倍,這錯誤的收費率,還使用了兩年

在F 提案下,任何擬議上調的垃圾收集費,必須交由市府審計師研究,然後由包括客戶代表的費率委員會,作出相關的建議,新收費率將使用兩到五年,市府也有權利結束Recology 的壟斷。

市府審計長辦公室認為,F 提案設立的垃圾費率委員會,每年需要付出50到100萬的薪水,給其中的成員。

F 提案是在今年三月,由市議會一致通過放在選票上,也獲得市長的支持,他們認為在1932年制定的垃圾收集費的制定方式已經老舊,並容易發生貪污,審計師能夠根據市府財政,來提供意見,而不會提出不必要的垃圾費上調。

反對F 提案的人士則表示,現有的程序沒有問題,新設立的市府部門也會造成官僚主義。

