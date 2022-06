舊金山A提案四億元公債今在華埠拉票 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)要求選民,授權發行四億元公債的A 提案,今天在華埠,展開最後階段的拉票工作。

舊金山(三藩市)公車局局長Jeffrey Tumlin,聯同幾位Muni 董事和華埠社區代表,呼籲選民支持A 提案。

Tumlin 表示,現有例如中央地鐵的大型工程已經付清A提案的四億公債,將用於新的列車造作系統,改進現有設施其中的三分之一,使用在道路安全的項目上。

Tumlin說:「這包括在安全項目上的主要投資,像是在華埠這裡的交叉行人過道,也能讓我們改善路口的交通訊號,讓我們的道路更加安全,交通更加順暢。」

支持A提案人士堅持,發行公債不會加稅。

舊金山(三藩市)公車局董事黎慧心說:「不需要加稅,就可以更加有效和多資源,去建設和翻新我們的交通系統,和增強乘客和行人的安全。」

舊金山(三藩市)華埠商戶聯會主席邵旗謙說:「讓大家知道每一分錢是怎麼去用在這整個公債中,這是最重要的,希望巴士能夠給大家帶來方便,出入華埠或其他社區,這是最重要的一點。」

華協中心表示,華裔選民目前投票率是16%,因此不論立場如何,也希望選民投票。

