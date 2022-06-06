舊金山A提案四億元公債今在華埠拉票 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）要求選民，授權發行四億元公債的A 提案，今天在華埠，展開最後階段的拉票工作。

舊金山（三藩市）公車局局長Jeffrey Tumlin，聯同幾位Muni 董事和華埠社區代表，呼籲選民支持A 提案。

Tumlin 表示，現有例如中央地鐵的大型工程已經付清A提案的四億公債，將用於新的列車造作系統，改進現有設施其中的三分之一，使用在道路安全的項目上。

Tumlin說：「這包括在安全項目上的主要投資，像是在華埠這裡的交叉行人過道，也能讓我們改善路口的交通訊號，讓我們的道路更加安全，交通更加順暢。」

支持A提案人士堅持，發行公債不會加稅。

舊金山（三藩市）公車局董事黎慧心說：「不需要加稅，就可以更加有效和多資源，去建設和翻新我們的交通系統，和增強乘客和行人的安全。」

舊金山（三藩市）華埠商戶聯會主席邵旗謙說：「讓大家知道每一分錢是怎麼去用在這整個公債中，這是最重要的，希望巴士能夠給大家帶來方便，出入華埠或其他社區，這是最重要的一點。」

華協中心表示，華裔選民目前投票率是16%，因此不論立場如何，也希望選民投票。

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