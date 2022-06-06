舊金山華埠東華醫院獲700萬元捐贈 用作翻新門診大樓、改善基建設施等 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠東華醫院，得到企業家黃春華捐贈七百萬元，用作翻新1979年落成的門診大樓，包括改善基建設施，以及提供心理治療等的服務。

東華醫院今天舉行支票移交儀式，這筆七百萬元捐款是自醫院創建以來，收到的一筆最大金額的捐款。

黃春華基金會的主席黃春華說，好高興通過捐款支持東華醫院，選擇東華醫院作為他在美國的第一個捐贈目標，是因為東華醫院有，致力為弱勢社群提供醫療服務的優良傳統。

特別是一百多年前，淘金熱期間的華工負責鐵路工程，當時東華醫院幫助了很多貧困的華人，他認為這筆捐款可以為需要幫助的人，更好的醫療服務。

除此之外，他又提到東華醫院於抗疫上的貢獻。

黃春華說：「華人醫院在過去這個新型肺炎底下，對抗擊疫情作出了貢獻，我也非常欣賞，這個對社會有重大貢獻的機構。」

他說另外一個原因，是過去幾年急升的仇亞情緒

黃春華說：「我也希望通過我們這個捐款，支持我們這個華人醫院，來彰顯亞裔美國人和華裔美國人，也是關心社區和支持社區，從而令社區變得更強大，更健康、更美好。」

東華醫院今天向黃春華頒發感謝狀，東華醫院行政總裁張建清表示，非常感激這筆慷慨的捐款，捐款可以協助醫院，繼續秉承提供優質醫療服務的使命。

張建清博士說：「他 (黃春華) 很成功，但是他會想到這些低收入的人士，他會想用他賺到的錢，來幫助低收入的人士，幫助東華醫院去更好的服務我們的社群。」

這筆捐款會用作改善門診大樓，覆蓋大樓每個部分。

包括重點增加病床，擴展行為/心理治療服務，加強新型肺炎團隊的危急應變能力及化驗室的檢查能力，幫助東華醫院為未來的公共危機作準備。

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