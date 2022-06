舊金山華埠東華醫院獲700萬元捐贈 用作翻新門診大樓、改善基建設施等 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠東華醫院,得到企業家黃春華捐贈七百萬元,用作翻新1979年落成的門診大樓,包括改善基建設施,以及提供心理治療等的服務。

東華醫院今天舉行支票移交儀式,這筆七百萬元捐款是自醫院創建以來,收到的一筆最大金額的捐款。

黃春華基金會的主席黃春華說,好高興通過捐款支持東華醫院,選擇東華醫院作為他在美國的第一個捐贈目標,是因為東華醫院有,致力為弱勢社群提供醫療服務的優良傳統。

特別是一百多年前,淘金熱期間的華工負責鐵路工程,當時東華醫院幫助了很多貧困的華人,他認為這筆捐款可以為需要幫助的人,更好的醫療服務。

除此之外,他又提到東華醫院於抗疫上的貢獻。

黃春華說:「華人醫院在過去這個新型肺炎底下,對抗擊疫情作出了貢獻,我也非常欣賞,這個對社會有重大貢獻的機構。」

他說另外一個原因,是過去幾年急升的仇亞情緒

黃春華說:「我也希望通過我們這個捐款,支持我們這個華人醫院,來彰顯亞裔美國人和華裔美國人,也是關心社區和支持社區,從而令社區變得更強大,更健康、更美好。」

東華醫院今天向黃春華頒發感謝狀,東華醫院行政總裁張建清表示,非常感激這筆慷慨的捐款,捐款可以協助醫院,繼續秉承提供優質醫療服務的使命。

張建清博士說:「他 (黃春華) 很成功,但是他會想到這些低收入的人士,他會想用他賺到的錢,來幫助低收入的人士,幫助東華醫院去更好的服務我們的社群。」

這筆捐款會用作改善門診大樓,覆蓋大樓每個部分。

包括重點增加病床,擴展行為/心理治療服務,加強新型肺炎團隊的危急應變能力及化驗室的檢查能力,幫助東華醫院為未來的公共危機作準備。

