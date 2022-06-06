舊金山市長布里德公佈未來兩個財政年度預算案 她會努力減少無家可歸者人數 （視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市長布里德，公布未來兩個財政年度的預算案，她表示會努力減少無家可歸者人數。

舊金山（三藩市）市長布里德，今日在聯合廣場，向公衆介紹未來，兩個財年的預算草案，根據草案2022-2023財年，預算爲139億元，2023-2024年度將有138億元。

布里德說：「我們需要聚焦於人民，需要專注於勞動力，專注於經濟復甦，需要專注於挑戰與公共安全，需要專注於幫助最弱勢群體、無家可歸者並改善交通。」

布里德表示對城市的未來樂觀，亦對當前的投資充滿信心，草案提議用5000萬元，推動經濟復甦。

當中包括小企業補助和貸款、填補空置店舖、舉辦藝術和文化活動，以及振興舊金山（三藩市）的活動等項目。

布里德希望，利用舊金山（三藩市）未來兩個財政年度預計的7500萬盈餘中的一部份，來資助警察學院課程，僱用220名新警察，為有經驗的警察加薪，並提高執法部門人員的起薪點。

中央警署分局長吳俊偉說：「他們(警察)是骨幹，是地面部隊，是苦幹的人，每天長時間工作，以確保本市安全，我認為這正是預算要做的，所以我非常感謝市長，非常感謝你。」

公共安全方面則繼續，由街道響應團隊，接聽911和311電話，而心理健康危機顧問，則會接聽911的電話。

布里德在她的預算提案中，增加了一項計劃來減少無家可歸者，對象包括跨性别者和性别不符者(TGNC) 的舊金山（三藩市）居民。

布里德聲稱會將使，三藩市成為美國第一個，承諾結束TGNC社群無家可歸的城市。

在2019年舊金山（三藩市）的無家可歸人口下降了15%。

自從布里德的團隊在2018年上任以來，他們已經幫助超過6,500人擺脫無家可歸狀態，預算將繼續減少三藩市無家可歸者問題，包括改善永久性支持住房(PSH)，並增加工人工資，在Mission區中興建70間小木屋，保持三個避難所酒店開放，以及資助400張心理健康床位。

預算草案的關鍵投資包括 ，撥出5000萬美元，用於兒童和家庭康復計劃，增加舊金山（三藩市）市公共和非牟利組織的工資，和擴大在田德隆區的街道清潔，並且打擊非法販賣。

布里德表示她的新預算，將更鞏固現有的計劃，讓人遠離街頭、加強勞動力，和保持社區清潔和安全。

有關預算案將會有待市參議會，財政預算委員會和大會表決，一旦獲通過，將會交由布里德簽署生效。

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