舊金山市長布里德公佈未來兩個財政年度預算案 她會努力減少無家可歸者人數 （視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德,公布未來兩個財政年度的預算案,她表示會努力減少無家可歸者人數。

舊金山(三藩市)市長布里德,今日在聯合廣場,向公衆介紹未來,兩個財年的預算草案,根據草案2022-2023財年,預算爲139億元,2023-2024年度將有138億元。

布里德說:「我們需要聚焦於人民,需要專注於勞動力,專注於經濟復甦,需要專注於挑戰與公共安全,需要專注於幫助最弱勢群體、無家可歸者並改善交通。」

布里德表示對城市的未來樂觀,亦對當前的投資充滿信心,草案提議用5000萬元,推動經濟復甦。

當中包括小企業補助和貸款、填補空置店舖、舉辦藝術和文化活動,以及振興舊金山(三藩市)的活動等項目。

布里德希望,利用舊金山(三藩市)未來兩個財政年度預計的7500萬盈餘中的一部份,來資助警察學院課程,僱用220名新警察,為有經驗的警察加薪,並提高執法部門人員的起薪點。

中央警署分局長吳俊偉說:「他們(警察)是骨幹,是地面部隊,是苦幹的人,每天長時間工作,以確保本市安全,我認為這正是預算要做的,所以我非常感謝市長,非常感謝你。」

公共安全方面則繼續,由街道響應團隊,接聽911和311電話,而心理健康危機顧問,則會接聽911的電話。

布里德在她的預算提案中,增加了一項計劃來減少無家可歸者,對象包括跨性别者和性别不符者(TGNC) 的舊金山(三藩市)居民。

布里德聲稱會將使,三藩市成為美國第一個,承諾結束TGNC社群無家可歸的城市。

在2019年舊金山(三藩市)的無家可歸人口下降了15%。

自從布里德的團隊在2018年上任以來,他們已經幫助超過6,500人擺脫無家可歸狀態,預算將繼續減少三藩市無家可歸者問題,包括改善永久性支持住房(PSH),並增加工人工資,在Mission區中興建70間小木屋,保持三個避難所酒店開放,以及資助400張心理健康床位。

預算草案的關鍵投資包括 ,撥出5000萬美元,用於兒童和家庭康復計劃,增加舊金山(三藩市)市公共和非牟利組織的工資,和擴大在田德隆區的街道清潔,並且打擊非法販賣。

布里德表示她的新預算,將更鞏固現有的計劃,讓人遠離街頭、加強勞動力,和保持社區清潔和安全。

有關預算案將會有待市參議會,財政預算委員會和大會表決,一旦獲通過,將會交由布里德簽署生效。

