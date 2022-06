舊金山圖書館與經文處合作暑期開設中文課程 （視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

這個暑假舊金山(三藩市)公立圖書館,聯同台北經濟文化辦事處,首次於分館提供免費兒童華語中文課程。

今日舊金山(三藩市)總圖書館有醒獅助慶,就是為了啟動這項由舊金山(三藩市)公立圖書館,聯同台北經文處教育組合作舉辦的免費中文課程。

其實這課程從2018開始就存在,但因為疫情而一度停頓。

台北經文處教育組組長周慧宜指出,因為很多市民都希望恢復這免費課程,今年決定拓大課程規模,首次在其他分館,設立免費兒童中文課程。

周慧宜說:「我們在分館設立課程,在夏季在Richmand, 還有在Ocean View、Portola、Sunset都有開(兒童)課程,我們有開大人班還有兒童班,有八週的課程,一個禮拜上課一次,每一次都是獨立的單元,我們的老師都是由台灣會館華語教學中心來提供,市政府對於我們經文處還有圖書館,能提供這個非常多元,非常有彈性的華語課程,對我們也非常肯定。」

而市民葉小姐就覺得,這課程切合她的需要。

葉小姐說:「我媽爸在家會跟我們,講國語及廣東話,我先生也是英國人他們講英文的,所以只我有教他(孩子)中文,在美國比較難可以教到他們,所以有什麼的活動的對他們都很好。」

想查詢報名詳情,可以打以下分館電話。

Richmond 分館電話是 ,415-355-5600。

Ocean view 分館電話是 ,415-355-5615。

Portola 分館電話是 ,415-355-5660。

Sunset 分館電話是,415-355-2808。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。