舊金山圖書館與經文處合作暑期開設中文課程 （視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

這個暑假舊金山（三藩市）公立圖書館，聯同台北經濟文化辦事處，首次於分館提供免費兒童華語中文課程。

今日舊金山（三藩市）總圖書館有醒獅助慶，就是為了啟動這項由舊金山（三藩市）公立圖書館，聯同台北經文處教育組合作舉辦的免費中文課程。

其實這課程從2018開始就存在，但因為疫情而一度停頓。

台北經文處教育組組長周慧宜指出，因為很多市民都希望恢復這免費課程，今年決定拓大課程規模，首次在其他分館，設立免費兒童中文課程。

周慧宜說：「我們在分館設立課程，在夏季在Richmand， 還有在Ocean View、Portola、Sunset都有開(兒童)課程，我們有開大人班還有兒童班，有八週的課程，一個禮拜上課一次，每一次都是獨立的單元，我們的老師都是由台灣會館華語教學中心來提供，市政府對於我們經文處還有圖書館，能提供這個非常多元，非常有彈性的華語課程，對我們也非常肯定。」

而市民葉小姐就覺得，這課程切合她的需要。

葉小姐說：「我媽爸在家會跟我們，講國語及廣東話，我先生也是英國人他們講英文的，所以只我有教他(孩子)中文，在美國比較難可以教到他們，所以有什麼的活動的對他們都很好。」

想查詢報名詳情，可以打以下分館電話。

Richmond 分館電話是 ，415-355-5600。

Ocean view 分館電話是 ，415-355-5615。

Portola 分館電話是 ，415-355-5660。

Sunset 分館電話是，415-355-2808。

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