【KTSF 毛皓延報導】

一項研究指出,綜合各種房屋開支及校區等的因素,東灣Fremont是全美,最適合養兒育女城市。

根據The Mercury News報導,一項由WalletHub進行的研究,於180個城市內,對房屋開支、校區質素、醫療系統及康樂活動評分。

Fremont就以較低的罪案率與離婚率,以及人均綠地面積較高,於研究中180個城市內排第一,成為全美最適合養兒育女的城市。

除此之外,聖荷西與三藩市都分別排,第八及第十二,這兩個城市整體上於健康、安全,教育及托兒的類別中取得高分。

聖荷西於完全接種疫苗的人數百分比,及人均遊樂場數量都有較高的排名。

其餘排名頭十的加州城市,有南加州的Irvine及聖地牙哥,分別排名第三及第六。

