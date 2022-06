朱立倫強調國民黨立場親美 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

朱立倫短暫在舊金山(三藩市)停留一個白天後,今晚搭機前往第二站首都華盛頓,他稍早前在中半島Foster City,出席數百人僑宴,並舉行記者會,朱立倫談到此行訪美的期待,並強調親美一向是國民黨的立場。

在旗隊和音樂的開路下,國民黨主席朱立倫今晚出席,在Foster City Crown Plaza酒店舉行的僑宴,席開三十多桌,共三百多人出席,朱立倫和許多支持者,近距離親切接觸。

國民黨訪美團將展開為期12天的行程,除了今天到舊金山(三藩市),接下來依序是前往華盛頓、紐約,和洛杉磯等四個城市。

朱立倫此行重頭戲,就是前往華盛頓親自揭牌,國民黨駐美代表處的重啟,象徵國民黨「重返美國」,他說要告訴美方的最重要訊息是。

朱立倫說:「告訴美國朋友,我們在這裡,我們回來了,這是最重要的。」

朱立倫在華盛頓將見到,國務院、國安會、國防部官員,以及美國在台協會,一些國會拜會,還有在智庫的公開演講,他也宣示國民黨親美的立場不變。

朱立倫說:「了解我們從頭到尾一致的親美立場是從未改變的,尤其在目前區域的和平,最關鍵的時刻,我們國民黨也可以扮演一個,區域安全包括台海安全、亞太安全

重要的角色。」

國民黨的對外政策,是親美、和中與友日,不過也經常被外界質疑跟中國的關係過於密切,甚至成為美方的疑慮。

朱立倫回應本台提問,要如何向美方解釋疑慮?

朱立倫說:「台海關係也是瞬息萬變,那我們國民黨的立場,從捍衛中華民國、保衛台灣,這個立場是絕對不會改變,所以我們對於自我國防的要求,或者是保衛台灣的力量的增進,這個立場跟美方的想法,應該是一致的。」

對於台美貿易倡議,朱立倫也表態支持,他認為國民黨不管執政與否,美方跟台灣政府能夠,提高更高層級的交流,都是非常歡迎的。

朱立倫還表示,希望美方也能了解到,在親美的立場以外,能夠不斷的溝通協調,有交流和溝通的管道,總是可以避免戰爭和衝突。

