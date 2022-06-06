朱立倫強調國民黨立場親美 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

朱立倫短暫在舊金山（三藩市）停留一個白天後，今晚搭機前往第二站首都華盛頓，他稍早前在中半島Foster City，出席數百人僑宴，並舉行記者會，朱立倫談到此行訪美的期待，並強調親美一向是國民黨的立場。

在旗隊和音樂的開路下，國民黨主席朱立倫今晚出席，在Foster City Crown Plaza酒店舉行的僑宴，席開三十多桌，共三百多人出席，朱立倫和許多支持者，近距離親切接觸。

國民黨訪美團將展開為期12天的行程，除了今天到舊金山（三藩市），接下來依序是前往華盛頓、紐約，和洛杉磯等四個城市。

朱立倫此行重頭戲，就是前往華盛頓親自揭牌，國民黨駐美代表處的重啟，象徵國民黨「重返美國」，他說要告訴美方的最重要訊息是。

朱立倫說：「告訴美國朋友，我們在這裡，我們回來了，這是最重要的。」

朱立倫在華盛頓將見到，國務院、國安會、國防部官員，以及美國在台協會，一些國會拜會，還有在智庫的公開演講，他也宣示國民黨親美的立場不變。

朱立倫說：「了解我們從頭到尾一致的親美立場是從未改變的，尤其在目前區域的和平，最關鍵的時刻，我們國民黨也可以扮演一個，區域安全包括台海安全、亞太安全

重要的角色。」

國民黨的對外政策，是親美、和中與友日，不過也經常被外界質疑跟中國的關係過於密切，甚至成為美方的疑慮。

朱立倫回應本台提問，要如何向美方解釋疑慮?

朱立倫說：「台海關係也是瞬息萬變，那我們國民黨的立場，從捍衛中華民國、保衛台灣，這個立場是絕對不會改變，所以我們對於自我國防的要求，或者是保衛台灣的力量的增進，這個立場跟美方的想法，應該是一致的。」

對於台美貿易倡議，朱立倫也表態支持，他認為國民黨不管執政與否，美方跟台灣政府能夠，提高更高層級的交流，都是非常歡迎的。

朱立倫還表示，希望美方也能了解到，在親美的立場以外，能夠不斷的溝通協調，有交流和溝通的管道，總是可以避免戰爭和衝突。

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