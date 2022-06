國民黨主席朱立倫訪美第一站舊金山拜訪華埠 行程滿檔 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨主席朱立倫旋風訪問灣區一天,這也是他率團訪美的第一站,行程滿檔。

舊金山華埠敲鑼打鼓,熱熱鬧鬧的大聲向各界宣告,國民黨主席朱立倫來了。

率團訪美的朱立倫,今天清晨六點抵達第一站舊金山(三藩市),超過20位海外黨員及僑胞到場接機。

之後展開一連串拜會行程,包括前往史丹福大學胡佛研究所,與當地臺灣問題研究社群的專家見面,並共進午餐,這部分的活動沒有向媒體開放。

下午的重頭戲就是到舊金山(三藩市)華埠,拜會傳統僑社。

朱立倫下午兩點多前往聖瑪莉廣場,向中華民國國父孫中山先生的銅像,獻花致意並發表簡短講話,他除了緬懷國父,更強調捍衛中華民國的重要。

朱立倫說:「今天國民黨在台灣,我們持續地來守護台灣這塊土地,來捍衛中華民國,來保衛我們的民主自由,追求我們的安定繁榮。」

隨後他在支持者的簇擁下,由舞獅在隊伍前面開道,風風光光的從聖瑪莉廣場步行至 “國父紀念館”,也就是國民黨駐美總支部的所在地,與黨的幹部座談。

他向支持者說明為何要在美國設立駐美代表處

朱立倫說:「因為我們要讓所有的國際友人,尤其在美國在華府,讓他們聽到我們國民黨的聲音,否則的話只有聽到民進黨的聲音,只有聽到少數人的聲音,那變成我們的聲音不見了。」

朱立倫此行在跟黨員座談時,也提到年底的九合一選舉,以及台灣的2024總統大選。

朱立倫說:「我相信我們秉持的心情都是,可以最好的候選人,最能夠獲得多數選民認同,然後2024我們最重要的,黨團結在一起,我們爭取最高能夠勝選,為最大的目標不要有任何私心,不要有自我考量,只要國民黨贏,能夠重返執政。」

隨後他還依序拜會洪門致公總堂、合勝堂以及秉公堂。

朱立倫率領的訪問團一行八人,成員包括副主席夏立言,國際部主任兼駐美代表黃介正,副代表黃裕鈞等。

