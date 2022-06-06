國民黨主席朱立倫訪美第一站舊金山拜訪華埠 行程滿檔 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨主席朱立倫旋風訪問灣區一天，這也是他率團訪美的第一站，行程滿檔。

舊金山華埠敲鑼打鼓，熱熱鬧鬧的大聲向各界宣告，國民黨主席朱立倫來了。

率團訪美的朱立倫，今天清晨六點抵達第一站舊金山（三藩市），超過20位海外黨員及僑胞到場接機。

之後展開一連串拜會行程，包括前往史丹福大學胡佛研究所，與當地臺灣問題研究社群的專家見面，並共進午餐，這部分的活動沒有向媒體開放。

下午的重頭戲就是到舊金山（三藩市）華埠，拜會傳統僑社。

朱立倫下午兩點多前往聖瑪莉廣場，向中華民國國父孫中山先生的銅像，獻花致意並發表簡短講話，他除了緬懷國父，更強調捍衛中華民國的重要。

朱立倫說：「今天國民黨在台灣，我們持續地來守護台灣這塊土地，來捍衛中華民國，來保衛我們的民主自由，追求我們的安定繁榮。」

隨後他在支持者的簇擁下，由舞獅在隊伍前面開道，風風光光的從聖瑪莉廣場步行至 “國父紀念館”，也就是國民黨駐美總支部的所在地，與黨的幹部座談。

他向支持者說明為何要在美國設立駐美代表處

朱立倫說：「因為我們要讓所有的國際友人，尤其在美國在華府，讓他們聽到我們國民黨的聲音，否則的話只有聽到民進黨的聲音，只有聽到少數人的聲音，那變成我們的聲音不見了。」

朱立倫此行在跟黨員座談時，也提到年底的九合一選舉，以及台灣的2024總統大選。

朱立倫說：「我相信我們秉持的心情都是，可以最好的候選人，最能夠獲得多數選民認同，然後2024我們最重要的，黨團結在一起，我們爭取最高能夠勝選，為最大的目標不要有任何私心，不要有自我考量，只要國民黨贏，能夠重返執政。」

隨後他還依序拜會洪門致公總堂、合勝堂以及秉公堂。

朱立倫率領的訪問團一行八人，成員包括副主席夏立言，國際部主任兼駐美代表黃介正，副代表黃裕鈞等。

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