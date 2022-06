【KTSF 尹晉豪報導】

警方表示疑犯Aeneas Jailin Brown在Sylvandale 初中任圖書館助理

今年5月26日,一名 13 歲的女學生告訴父母她在學校遭到 Brown性侵

警方在6 月 1 日拘捕Brown。警方呼籲民眾如有這事件或其他同類事件的任何信息

請致電 (408) 537-1379 與警方聯繫。

