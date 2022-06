加州初選 亞裔選民將起關鍵作用 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

這次六月七日加州初選,那些公職競爭得格外激烈? 哪些議題最受選民關注? 亞裔選民在這次選舉,又會起到甚麼關鍵作用?

州參議員Dave Cortese說:「公共安全已經成為一個愈來愈大的議題,我認為接下來幾個月,還會有幾個大的議題,包括經濟本身,通脹以及生活成本。」

代表南灣的州參議員Dave Cortese,他的選區這次不需要改選,他認為這次加州公職選舉相對單純,但有幾項職務競爭格外激烈,尤其是身為亞裔的加州司法部長Rob Bonta的競選對手格外強。

州參議員Dave Cortese說:「他才被州長任命沒多久,所以這次是真正在參選,這幾乎是個開放席位,他雖然是現任者但他並沒有太多機會來讓自己立足,他在他的政策非常有幹勁,我想人們開始慢慢認識他。」

這次共有五人參選,除了民主黨籍的Bonta,還有兩位共和黨人,一位綠黨,以及一位無黨籍人士。

其中有三人是Bonta主要對手,分別是獲加州共和黨背書的,前聯邦檢察官Nathan Hochman、極右翼的洛杉磯律師Eric Early,以及在2018年退出共和黨的獨立參選人、沙加緬度地檢官Anne Marie Schubert 。

另外一個競爭激烈的,就是加州主計長,這也是一個開放席位,參選人之一的陳仁宜,在南加州長大,父母是台灣移民。

陳仁宜獲得史丹佛大學四個學位,2012年擔任共和黨,總統候選人羅姆尼競選團隊的政策主任。

前總統小布希任內,曾擔任美國衛生及,公共服務部的高階政治任命官員,被奧巴馬總統任命,提供社會安全建議。

在史丹佛大學教授財政,同時也監督El Camino 醫院審計。

另一華裔參選人饒影凡,在香港出生長大,父親在她15歲的時候就過世,隨後跟母親移民來美國,饒影凡主修經濟及工商管理,開過證券行,管理超過10億美元的資產,也在私人大型金融機構擔任高管。

三年前退休後投入公職,當選南加州蒙特利公園Monterey Park 市議員,並在去年輪值擔任市長。。

至於這次最沒有懸念的,Cortese認為將是,加州州長紐森順利連任成功。

至於在亞裔選民的影響力方面,關注人士指出,疫情期間的反亞裔仇視和暴力,導致反仇亞運動的興起,這也直接影響到亞裔選民投票率會衝高,甚至對選舉結果起到關鍵作用。

華裔選民教育委員會行政主任李志威說:「出現前所未見的,我們亞裔社區有高度興趣,很多人在去年或一年半以來,登記投票的人正焦慮的要出來投票,我們看到全加州都有(選民)人數增加,亞裔選民當中,有很多人拒絕表態,以及或許會首度參加政黨初選,將會在很接近的選舉中決定成敗。」

如果您合資格但尚未投票,記得在六月七日或之前完成投票 。

