全加州初選 有哪些候選人受到關注 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

六月七日登場的加州初選,包括州長、副州長,以及聯邦和州的議員等大量的公職都需要進行初選,不過這次沒有任何州提案,需要選民表決,在全加州的初選方面,有哪些候選人受到關注?

6月7日加州初選的選票厚厚一疊,包括加州和地方民選官員,代表各個選區的聯邦參、眾議員初選,加上各地的地方提案,這次就完全沒有州提案需要表決。

這次初選加州州府公職的部分,包括正副州長、州務卿,主計長、財務長、司法部長,保險專員以及平稅局委員,另外還有州眾議院以及州參議院,代表各地選區的州議員初選。

這次初選得票最高的兩位候選人,將在十一月決一勝負。

華裔選民教育委員會行政主任李志威說:「加州的初選季節現在正熱,你知道在加州採取最高前兩名制,代表著不論是哪個政黨,最高票的前兩名會進入十一月大選。」

上次罷免危機成功過關的,州長紐森這次要競選連任,選票上密密麻麻,還有另外25人投入競選,競選連任的還有副州長康依蓮Eleni Kounalakis,加州財務長馬世雲等。

獲州長指派的州務卿Shirley Weber,以及司法部長Rob Bonta,兩人則是首次以競選方式,爭取繼續擔任職務。

其次加州主計長選舉也很激烈,六位候選人當中有兩名華裔,分別是共和黨籍的陳仁宜 Lanhee Chen,和民主黨籍的饒影凡Yvonne Yiu。

不過他們兩人面對的最大對手,是任滿加州平稅局委員的Malia Cohen。

值得注意的是,這次加州初選,正式實施去年底重新劃分後的新選區,因此多個選區的涵蓋範圍以及選區編號都有所改變。

其中州眾議員的部分,最受矚目的應該是加州眾議員第24選區。

這個選區原本是華裔州眾議員李天明代表的第25選區,重新劃分為第24選區,涵蓋範圍也有所變化。

從Berryessa、Milpitas、Fremont、Newark到Alameda 縣的Sunol。

這次五名登記參選的人士中,就有三名華裔候選人,超過一半,除了爭取連任的李天明 Alex Lee,還有曾經擔任州眾議員,回鍋參選的朱感生 Kansen Chu,以及Fremont市議員黃潔宜Teresa Keng。

另外,同樣要競選連任的,加州眾議員羅達倫Evan Low,原本的選區是第28選區,這次初選擇新劃分為第26選區,三名候選人角逐,其中有兩名華裔。

除了連任的羅達倫,還有另一位48歲,微軟軟體工程師焦龍 Long Jiao。

另外,代表舊金山部分地區的華裔州眾議員丁右立,這次也會爭取連任

在州參議員的部分,加州參議員第10選區的六位候選人當中有兩名華裔。

除了很早就展開競選的,民主黨籍Fremont市長,高敘加 Lily Mei,還有另一位年僅24歲的華裔,民主黨籍的Raymond Li。

另一方面特別的是,舊金山(三藩市)的選民會注意到聯邦參議員Alex Padilla的名字在選票上出現兩次,一次是本屆剩餘任期到2023年1月3日,另一次則是競選下一個六年任期,也就是截至2029年1月3日,選民兩項選舉都要投票。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。