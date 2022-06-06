全加州初選 有哪些候選人受到關注 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

六月七日登場的加州初選，包括州長、副州長，以及聯邦和州的議員等大量的公職都需要進行初選，不過這次沒有任何州提案，需要選民表決，在全加州的初選方面，有哪些候選人受到關注？

6月7日加州初選的選票厚厚一疊，包括加州和地方民選官員，代表各個選區的聯邦參、眾議員初選，加上各地的地方提案，這次就完全沒有州提案需要表決。

這次初選加州州府公職的部分，包括正副州長、州務卿，主計長、財務長、司法部長，保險專員以及平稅局委員，另外還有州眾議院以及州參議院，代表各地選區的州議員初選。

這次初選得票最高的兩位候選人，將在十一月決一勝負。

華裔選民教育委員會行政主任李志威說：「加州的初選季節現在正熱，你知道在加州採取最高前兩名制，代表著不論是哪個政黨，最高票的前兩名會進入十一月大選。」

上次罷免危機成功過關的，州長紐森這次要競選連任，選票上密密麻麻，還有另外25人投入競選，競選連任的還有副州長康依蓮Eleni Kounalakis，加州財務長馬世雲等。

獲州長指派的州務卿Shirley Weber，以及司法部長Rob Bonta，兩人則是首次以競選方式，爭取繼續擔任職務。

其次加州主計長選舉也很激烈，六位候選人當中有兩名華裔，分別是共和黨籍的陳仁宜 Lanhee Chen，和民主黨籍的饒影凡Yvonne Yiu。

不過他們兩人面對的最大對手，是任滿加州平稅局委員的Malia Cohen。

值得注意的是，這次加州初選，正式實施去年底重新劃分後的新選區，因此多個選區的涵蓋範圍以及選區編號都有所改變。

其中州眾議員的部分，最受矚目的應該是加州眾議員第24選區。

這個選區原本是華裔州眾議員李天明代表的第25選區，重新劃分為第24選區，涵蓋範圍也有所變化。

從Berryessa、Milpitas、Fremont、Newark到Alameda 縣的Sunol。

這次五名登記參選的人士中，就有三名華裔候選人，超過一半，除了爭取連任的李天明 Alex Lee，還有曾經擔任州眾議員，回鍋參選的朱感生 Kansen Chu，以及Fremont市議員黃潔宜Teresa Keng。

另外，同樣要競選連任的，加州眾議員羅達倫Evan Low，原本的選區是第28選區，這次初選擇新劃分為第26選區，三名候選人角逐，其中有兩名華裔。

除了連任的羅達倫，還有另一位48歲，微軟軟體工程師焦龍 Long Jiao。

另外，代表舊金山部分地區的華裔州眾議員丁右立，這次也會爭取連任

在州參議員的部分，加州參議員第10選區的六位候選人當中有兩名華裔。

除了很早就展開競選的，民主黨籍Fremont市長，高敘加 Lily Mei，還有另一位年僅24歲的華裔，民主黨籍的Raymond Li。

另一方面特別的是，舊金山（三藩市）的選民會注意到聯邦參議員Alex Padilla的名字在選票上出現兩次，一次是本屆剩餘任期到2023年1月3日，另一次則是競選下一個六年任期，也就是截至2029年1月3日，選民兩項選舉都要投票。

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