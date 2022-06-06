中半島San Mateo縣選務處有38名員工確診新型肺炎 （視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

明天就是加州初選日，中半島San Mateo縣選務處，爆發新型肺炎疫情，選務處負責人證實，至今最少有38名員工確診。

一名不願意接受採訪的San Mateo縣選務處員工，對本台透露，選務處在San Mateo以及Redwood City的辦事處，總共至少有40人確診。

但較早前員工並未及時收到通知，報料的員工最近還去上班，結果中招發病，需要去急症室。

San Mateo縣府發言人，證實Redwood City地方報章 ，RWC Pulse的報導。

有關的報導指出，直至星期三早上為止，選務處503名員工之中，最少有38人確診，有份負責選務處工作的San Mateo縣助理估值官，Jim Irizarry表示，大部分確診的都是

因應初選日而招聘的臨時員工。

不少員工在處理選票位於San Mateo的倉庫中心工作。

負責人對Pulse報章表示，臨時員工有時會一起共乘汽車上班，如果一人感染，全車裡的人也很容易受感染。

選務處負責人強調，他們的辦事處做足防疫安全措施，但有員工批評，當局沒有及時通知僱員，有關確診的消息，使員工被蒙在鼓裡。

至於明天初選，選務處表示會透過加班，以及管理層職員的參與，填補人手的不足，而仍然上班的職員也需要，負擔更多的工作。

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