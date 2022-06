中半島San Mateo縣選務處有38名員工確診新型肺炎 （視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

明天就是加州初選日,中半島San Mateo縣選務處,爆發新型肺炎疫情,選務處負責人證實,至今最少有38名員工確診。

一名不願意接受採訪的San Mateo縣選務處員工,對本台透露,選務處在San Mateo以及Redwood City的辦事處,總共至少有40人確診。

但較早前員工並未及時收到通知,報料的員工最近還去上班,結果中招發病,需要去急症室。

San Mateo縣府發言人,證實Redwood City地方報章 ,RWC Pulse的報導。

有關的報導指出,直至星期三早上為止,選務處503名員工之中,最少有38人確診,有份負責選務處工作的San Mateo縣助理估值官,Jim Irizarry表示,大部分確診的都是

因應初選日而招聘的臨時員工。

不少員工在處理選票位於San Mateo的倉庫中心工作。

負責人對Pulse報章表示,臨時員工有時會一起共乘汽車上班,如果一人感染,全車裡的人也很容易受感染。

選務處負責人強調,他們的辦事處做足防疫安全措施,但有員工批評,當局沒有及時通知僱員,有關確診的消息,使員工被蒙在鼓裡。

至於明天初選,選務處表示會透過加班,以及管理層職員的參與,填補人手的不足,而仍然上班的職員也需要,負擔更多的工作。

