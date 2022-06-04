影評：《熱戀彩虹島》亞裔在美國影壇的里程碑愛情喜劇

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對亞裔好友暑假團聚，追逐夏日戀情，過程如何改變他們戀愛史？

年輕、英俊、帶有一級身材的紐約男子Noah，從一夜情中醒來，趕到碼頭和一群死黨團聚。目的地是紐約外島–同志遊樂園Fire Island。在這個物價指數極高的地方，住的是女同志Erin 買的度假屋。但是度假屋快被賣掉，也成了一夥人面對未知的最後一個在Fire Island 的夏天一周。已經搬到矽谷的Howie ，和一般同志社區中受歡迎的外貌有所出入。感到失落的時候，Noah 告訴他，要幫他找伴侶。未達到任務之前，就會放棄滿足任何慾望。在一個接一個的派對之間，Noah 也要撮合Howie 和醫生Charlie。但是過程也必須經過，要保護Charlie 的好友Will。Noah 和Will 也就在相互吸引的同時，引起多番誤解與衝突。Noah 能否為好友與自己找到戀情，在假期結束前畫下美好句點？

這是首部打入主流市場的美籍亞裔同志題材電影。以愛情電影的形式，摻入許多社區中的笑料與令人感嘆的現實。例如該社區對年齡、族裔和身材等外觀因素，來歧視社區中的其他人。這是電影不加隱瞞的。

更加重要的是，電影給在美國的亞裔同志，一個展示他們觀點的空間。尤其是Fire Island 本身，就是一個可以帶給同志社區快樂的地方，也是一個殘酷的場所。所以以這個地方寫劇本和敘述亞裔故事，也是電影主角的韓裔Joel Kim Booster，要為亞裔同志爭取代表空間。

Joel Kim Booster：“Fire Island 是一個特別的地方，是屬於所有人的。不論族裔、身材、社會地位，對同志社群都有重要意義。能夠到這個地方非常重要，必須爭取這個機會，不能讓那些身材棒的白人同志得逞。”

導演Andrew Anh 的頭兩部電影，屬於比較低調的劇情片。轉到喜劇跑道，開始時也感覺到劇中人物，感覺在社區之外的同等感受。但是吸引他的，是兩個亞裔同志之間的友情，是故事的軸心，對此感到興奮。這也令他感到比較舒服、安心，更令他會想起自己和身邊朋友，在洛杉磯成長時的感覺，那種找到所屬社區、找到自己家庭的感覺 。

故事中的許多笑料，或許是同志社群以外的觀眾，比較難了解的。當中的一些配角也似乎只有些許的出鏡時間。但是更重要的是，故事道出一般沒有發聲機會人物的心聲。所以這部電影能夠打入主流市場立足，已經是電影的一大成就。

《熱戀彩虹島 Fire Island》在同志榮耀月為美籍亞裔，找到一個獨特、優美的空間。滿分五分中得四分半，觀眾不該錯過。

電影目前在串流平台Hulu 放映。

電影網頁：https://www.hulu.com/movie/fire-island

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“Fire Island” Review: Gay Asian rom-com celebrates love, and that chosen family

“Screening Room” reviews “Fire Island”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.hulu.com/movie/fire-island

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