新僑服務中心將於今個月17日派發共有5000個食物袋給低收入的家庭(視頻)

【KTSF 尹晉豪報導】

新僑服務中心將於今個月17日派發食物。當日共有5000個食物袋派給低收入的家庭

今年新僑服務中心的食物派發活動需要市民提前在6月10日登記換領券。有興趣者請於早上9點半到新僑服務中心登記

登記人士必須出示身份證或駕駛執照以及低收入證明。例如糧食卡或醫療白卡

另一方面,民眾亦可到其他合作社區組織登記。例如:安老自助處、華協中心等

名額有5000份,每個家庭只限登記一次及只限三藩市居民。民眾拿到換領券後便可以在6月17日華埠花園角領取食物包

裡面有米、豉油、蠔油及魚露等。中心行政主任陳浩源就提醒大家根據換領劵上的時間準時到達,無需提早前排隊,索取食物包時,只需出示換領劵即可

他指食物發放計劃,特別針對低收入家庭,希望幫助他們減輕購買食物的壓力

因此中心極力鼓勵低收入家庭參與食物發放計劃

