三藩市市長布里德公佈未來兩個財政年度預算案 她會努力減少無家可歸者人數(視頻)

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【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市市長布里德今日公布，未來兩個財政年度的預算案，她表示會努力減少無家可歸者人數。布里德今日在聯合廣場向公衆介紹未來兩個財年的預算草案

根據草案2022-2023財年，預算爲139億元，而2023-2024年度將有138億元

布里德說:「我們需要聚焦於人民，需要專注於勞動力，需要專注於經濟復甦，需要專注於挑戰與公共安全

需要專注於幫助最弱勢群體，無家可歸者並改善交通。」

布里德表示對城市的未來樂觀，亦對當前的投資充滿信心。草案提議用5000萬元，推動經濟復甦，當中包括小企業補助和貸款、填補空置店舖、舉辦藝術和文化活動以及振興三藩市的活動等項目

布里德希望利用三藩市未來兩個財政年度預計的7500萬盈餘中的一部份，來資助警察學院課程

僱用220名新警察，為有經驗的警察加薪並提高執法部門人員的起薪點

中央警署分局長吳俊偉說：「他們(警察)是骨幹是地面部隊，是苦幹的人，每天長時間工作，以確保本市安全

我認為這正是預算要做的，所以我非常感謝市長，非常感謝你。」

公共安全方面則繼續由街道響應團隊，接聽911和311電話，而心理健康危機顧問，則會接聽911的電話

布里德在她的預算提案中增加了一項計劃來減少無家可歸者，對象包括跨性别者和性别不符者(TGNC)的三藩市居民

布里德聲稱會將使三藩市成為美國第一個承諾結束TGNC社群無家可歸的城市

在2019年三藩市的無家可歸人口下降了15%。自從布里德的團隊在2018年上任以來，他們已經幫助超過6,500人擺脫無家可歸狀態。

預算將繼續減少三藩市無家可歸者問題，包括改善永久性支持住房(PSH)，並增加工人工資，在Mission區中興建70間小木屋，保持三個避難所酒店開放以及資助400張心理健康床位

預算草案的關鍵投資包括撥出5000萬美元用於兒童和家庭康復計劃，增加三藩市公共和非牟利組織的工資和擴大在田德隆區的街道清潔並且打擊非法販賣

布里德表示她的新預算將更鞏固現有的計劃，讓人遠離街頭、加強勞動力和保持社區清潔和安全

有關預算案將會有待市參議會財政預算委員會和大會表決，一旦獲通過將會交由布里德簽署生效

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