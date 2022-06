專家指Omicron BA.4及BA.5病毒株比之前更具傳染性並會有嚴重病例 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

Omicron亞型變種病毒引發新一波疫情,專家指Omicron BA.4及BA.5病毒株比之前更具傳染性。

預測入院人數不會有大變化,但仍然會有嚴重病例,呼籲市民不要掉以輕心。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平教授指,BA.4及BA.5變種比BA.2的傳染力高約兩成。

變種與過去病毒株構造不同,所以就算是最近感染過Omicron,或者是已經有抗體的人士,都可以再度感染新的亞型變種。

陳子平教授說,已經接種疫苗人士都可能受感染,但最近接種過加強劑的人,染疫風險會較低。

他說BA.4及BA.5的症狀,沒有過去的變種嚴重,但仍然有人因染上新型變種死亡,而他們主要都是比較年長,又沒有接種加強劑的人,或者是一些免疫系統較弱的人,呼籲市民打齊疫苗。

陳子平教授說:「如果打了加強劑,儘管你是長者,它都能保護你免患上重症,即使是BA.4和BA.5都一樣。」

而近日50歲以上人士,可以接種第二劑加強針,換言之是打第四針疫苗。

他指對於普遍人士,第二劑加強針比第一劑只是有效一點,但對老人家就是不同說法。

陳子平教授說:「你越年長,第二針加強劑就越有效。以色列一個研究發現,接種兩劑的年長人士,死亡率比只接種一劑的人低。」

他指針對新型肺炎,口服藥丸Paxlovid於面對任何變種時都會奏效。

但是呼籲市民於患病前以防萬一,了解如何能處方Paxlovid,以及自己是否對藥物敏感,因為能避免更多病人住院。

陳子平教授說:「可以說Paxlovid加上加強劑,兩者的奏效程度會使沒有人需要住院,但問題是並非人人都知道這件事,並知道如何取得Paxlovid。」

他指雖然灣區病例反彈,但入院人數遠低於一月的高峰,而在三藩市加大醫院,深切治療部的病人比之前少了九成。

