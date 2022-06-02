專家指Omicron BA.4及BA.5病毒株比之前更具傳染性並會有嚴重病例 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

Omicron亞型變種病毒引發新一波疫情，專家指Omicron BA.4及BA.5病毒株比之前更具傳染性。

預測入院人數不會有大變化，但仍然會有嚴重病例，呼籲市民不要掉以輕心。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家陳子平教授指，BA.4及BA.5變種比BA.2的傳染力高約兩成。

變種與過去病毒株構造不同，所以就算是最近感染過Omicron，或者是已經有抗體的人士，都可以再度感染新的亞型變種。

陳子平教授說，已經接種疫苗人士都可能受感染，但最近接種過加強劑的人，染疫風險會較低。

他說BA.4及BA.5的症狀，沒有過去的變種嚴重，但仍然有人因染上新型變種死亡，而他們主要都是比較年長，又沒有接種加強劑的人，或者是一些免疫系統較弱的人，呼籲市民打齊疫苗。

陳子平教授說：「如果打了加強劑，儘管你是長者，它都能保護你免患上重症，即使是BA.4和BA.5都一樣。」

而近日50歲以上人士，可以接種第二劑加強針，換言之是打第四針疫苗。

他指對於普遍人士，第二劑加強針比第一劑只是有效一點，但對老人家就是不同說法。

陳子平教授說：「你越年長，第二針加強劑就越有效。以色列一個研究發現，接種兩劑的年長人士，死亡率比只接種一劑的人低。」

他指針對新型肺炎，口服藥丸Paxlovid於面對任何變種時都會奏效。

但是呼籲市民於患病前以防萬一，了解如何能處方Paxlovid，以及自己是否對藥物敏感，因為能避免更多病人住院。

陳子平教授說：「可以說Paxlovid加上加強劑，兩者的奏效程度會使沒有人需要住院，但問題是並非人人都知道這件事，並知道如何取得Paxlovid。」

他指雖然灣區病例反彈，但入院人數遠低於一月的高峰，而在三藩市加大醫院，深切治療部的病人比之前少了九成。

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