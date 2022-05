影評：《蒙大拿故事》看一對姐弟如何面對家庭歷史的痛

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對疏遠了的姐弟,因為父親病重重逢,會否再度激起家庭中的傷痛?

二十來歲的Cal,從外州回到蒙大拿的家。父親因為中風而進入長期昏迷狀態,恢復渺茫。Cal 被母親叫回來開始處理農場事務,也準備後事。同父異母的姐姐Erin 接著回來,姐弟倆疏遠數年。這也是Erin 刻意的決定。Erin 要來見父親最後一面,但是也詫異自己同情導致自己離家出走的父親。當她知道Cal 要把家中老馬提前送往西天,Erin 斷然決定要把老馬帶回紐約州。而過程也迫使姐弟倆提起往事,姐姐決定離家並失聯的原因,也再度揭開心中的傷痛。

Cal 知道自己雖然不是導致家破的原因。但是年少時候無法改變家中醜陋的一段歷史,也被Erin 質問。兩人最後會否在昏迷父親的陰影中和解?

首先,蒙大拿州的視野,已經是銀幕上容易討好的一個角色。幕幕戶外景觀卻也容易隱藏當地的一些人性邪惡。雙人導演組合Scott McGehee 和David Siegel,故事中的主人翁在電影前後不時出現變化,讓觀眾從姐弟兩人的觀點了解家中歷史。

突出的是兩位年輕主角。飾演姐姐的Haley Lu Richardson ,從開始的冷酷,到後來面對歷史幾乎崩潰,在戲中展露更深一層演技,在眾多年輕演員中,刮目相看。飾演弟弟的Owen Teague,卻是以靜態處理抗衡,同樣要觀眾注意他才華。

一個人對家中悲劇的處理方式,可以是影響家庭凝聚力的關鍵因素。處理不當,更會造成一幕接著一幕的家庭悲劇上演。或許能夠提醒大家,不論面對多悲痛的遭遇,都要注意克制。因為自己的行動也可能會對別人,造成永久的身心傷害。

《蒙大拿故事 Montana Story》是一部低調,但叫人讚歎的家庭劇。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影本週在灣區主要城市的戲院上映。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/montana-story

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Montana Story” Review: An expertly-crafted, haunting family drama

“Screening Room” reviews “Montana Story”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/montana-story

Now in theatres