德州小學槍擊案倖存學生講述案發時情況

KTSF 朱慧琪報導

德州Robb小學校園槍擊案,當局已經確定21名死者的身份,其中一名死者教師的丈夫疑過度傷心,在週四亦去世,而更多的倖存小學生出來,講述當時可怕的情況。

德州當局公佈,Robb小學校園槍擊案,21名死者的照片和名字。

而當時因為保護學生而中槍身亡的老師Eva Mireles,她的丈夫Joe Garcia在準備妻子葬禮時,疑似傷心過度亦離世,死訊是由死者的外甥發推文宣佈,他們遺下了四名子女。

而更多的倖存小學生出來講述當時可怕的情況。

10歲小學生Auraleigha Santos說:「我當時很害怕,我不知道誰死亡。」

Santos當時在校園內,當她聽到槍聲時,她說她跑然後躲起來。

Santos說:「我們開始看Facebook,才知道所有我認識的人已死亡。」

2年級學生Edward Silva,當時就鎖自己在一個課室內。

Silva說:「我們關掉所有燈,然後走到課室後面,將枱擋在我們前面,我們就躲起來。」

他說由幼稚園開始就作這樣演習。

10歲倖存者Jayden Perez說:「槍手射穿窗戶,我同學和老師受傷。」

Silva說:「我們跑出課室,因為兩輛警車守在門外,擋住萬一要進來的槍手,我們就跑出了房間,我在祈禱,一面想著,為什麼會發生這種情況。」

另一位不願意上鏡的11歲學生Miah Cerrillo,她說槍手進入了她課室,然後說了句晚安,之後就開始開槍,當槍手走開時,她在自己身上抹上血,為了生存而裝死。

槍擊案另外造成17個人受傷,警方說槍手至少開了100槍。

槍擊案當局仍然調查中,包括為什麼當槍手將自己封鎖在校園裡面將近一個小時,當局沒有立即進入學校等等。

