德州小學槍擊案倖存學生講述案發時情況

May 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Family Handout / UCISD / MGN)

【KTSF 朱慧琪報導】

德州Robb小學校園槍擊案，當局已經確定21名死者的身份，其中一名死者教師的丈夫疑過度傷心，在週四亦去世，而更多的倖存小學生出來，講述當時可怕的情況。

德州當局公佈，Robb小學校園槍擊案，21名死者的照片和名字。

而當時因為保護學生而中槍身亡的老師Eva Mireles，她的丈夫Joe Garcia在準備妻子葬禮時，疑似傷心過度亦離世，死訊是由死者的外甥發推文宣佈，他們遺下了四名子女。

而更多的倖存小學生出來講述當時可怕的情況。

10歲小學生Auraleigha Santos說：「我當時很害怕，我不知道誰死亡。」

Santos當時在校園內，當她聽到槍聲時，她說她跑然後躲起來。

Santos說：「我們開始看Facebook，才知道所有我認識的人已死亡。」

2年級學生Edward Silva，當時就鎖自己在一個課室內。

Silva說：「我們關掉所有燈，然後走到課室後面，將枱擋在我們前面，我們就躲起來。」

他說由幼稚園開始就作這樣演習。

10歲倖存者Jayden Perez說：「槍手射穿窗戶，我同學和老師受傷。」

Silva說：「我們跑出課室，因為兩輛警車守在門外，擋住萬一要進來的槍手，我們就跑出了房間，我在祈禱，一面想著，為什麼會發生這種情況。」

另一位不願意上鏡的11歲學生Miah Cerrillo，她說槍手進入了她課室，然後說了句晚安，之後就開始開槍，當槍手走開時，她在自己身上抹上血，為了生存而裝死。

槍擊案另外造成17個人受傷，警方說槍手至少開了100槍。

槍擊案當局仍然調查中，包括為什麼當槍手將自己封鎖在校園裡面將近一個小時，當局沒有立即進入學校等等。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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