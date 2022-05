【KTSF】

鑑於德州發生死傷慘重的校園槍擊案,舊金山(三藩市)聯合校區宣佈推出Say Something匿名舉報系統。

舊金山聯合校區總監宣佈,為校區內40間學校6至12年級的學生,推出匿名舉報系統,讓學生可以用電話app、網站及電話熱線,向校區舉報可疑的行為,包括他們看到或者無意中聽到有人對校園做出的威脅。

有關的訊息將輸送到國家危機中心作分析和回應,所有初中和高中學生從秋季學年開始都將接受培訓,了解如何使用匿名報告系統。

