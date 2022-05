兩疑犯上週被警員擊斃 舊金山警方公布細節

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警方週五下午舉行會議,公開關於上星期四,警員開槍擊斃兩名男疑犯案件的細節,包括公開警員隨身攝錄鏡頭拍下的片段,部分片段可能引起觀眾不安,敬請注意。

舊金山兩名男疑犯在上週四晚被警員開槍擊斃,警方透露,是於當日晚上7時48分接報,指Mariposa街夾Owens街280號公路橋底下的無家可歸者營地發生襲擊案。

警方在週五的會議上播出報案者拍攝的片段,片段拍到兩名男子的影子正在打鬥,而其中一人拿著刀。

警員指接案到場後,發現兩名涉案男子,多名警員的隨身攝像頭片段就顯示,幾名警察在現場用英語不斷重覆命令,叫該名男子放下刀,其間亦有警員用西班牙文命令他放下刀,警察也發射了胡椒噴霧和非致命的子彈,但其後事態就隨之升級,其中一名男子在現場死亡,另一人送往醫院搶救後不治。

這兩名男子在週五都被證實被警察子彈擊中,警方就解釋警察開槍的原因。

舊金山警局風險管控指揮官葉培恩(Paul Yep)說:「幾秒鐘內,MacFhionghain再次提刀,指向Mendoza,發出至少兩次刺的動作,同時警察繼續下令命令放下刀

警方表示,舊金山地檢署、警局調查組警局內事部和警察問責局,以及法醫處正在調查案件,警方又指,在未完成全面調查之前,他們不會對警員的行為有定論。

