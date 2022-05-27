兩疑犯上週被警員擊斃 舊金山警方公布細節

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）警方週五下午舉行會議，公開關於上星期四，警員開槍擊斃兩名男疑犯案件的細節，包括公開警員隨身攝錄鏡頭拍下的片段，部分片段可能引起觀眾不安，敬請注意。

舊金山兩名男疑犯在上週四晚被警員開槍擊斃，警方透露，是於當日晚上7時48分接報，指Mariposa街夾Owens街280號公路橋底下的無家可歸者營地發生襲擊案。

警方在週五的會議上播出報案者拍攝的片段，片段拍到兩名男子的影子正在打鬥，而其中一人拿著刀。

警員指接案到場後，發現兩名涉案男子，多名警員的隨身攝像頭片段就顯示，幾名警察在現場用英語不斷重覆命令，叫該名男子放下刀，其間亦有警員用西班牙文命令他放下刀，警察也發射了胡椒噴霧和非致命的子彈，但其後事態就隨之升級，其中一名男子在現場死亡，另一人送往醫院搶救後不治。

這兩名男子在週五都被證實被警察子彈擊中，警方就解釋警察開槍的原因。

舊金山警局風險管控指揮官葉培恩（Paul Yep）說：「幾秒鐘內，MacFhionghain再次提刀，指向Mendoza，發出至少兩次刺的動作，同時警察繼續下令命令放下刀

警方表示，舊金山地檢署、警局調查組警局內事部和警察問責局，以及法醫處正在調查案件，警方又指，在未完成全面調查之前，他們不會對警員的行為有定論。

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