舊金山肖化區發生企圖搶劫案 亞裔女事主掙脫兩匪徒（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)肖化區光天化日下發生企圖搶劫案,閉路電視拍攝到案發經過,亞裔女事主掙脫兩個匪徒,成功脫險,其中一個匪徒是個男童。

Asian Crime Report提供的閉路電視片段,看到兩個匪徒站在一輛停在路中央的深色汽車外面,當亞裔女事主走到街角時,兩個賊人衝上前,其中一名未成年匪徒撲向女事主,將她推到地上,然後另一名成年匪徒加入,兩人合力拉扯想搶走事主的手袋。

女事主沒有放手,從地上站起來,掙脫匪徒後快速跑到對面街,從片段可見年幼的賊人窮追不捨。

舊金山警方證實,案發時間是上星期六下午3點幾,地點是Brussels街100號地段。

48歲女事主表示,當她步行時,發現一輛車在她旁邊停下來,一個成年男子和一個男童下了車,女事主表示,當自己被他們推跌後,兩人不斷地打她導致她受傷,當女事主逃脫之後,兩個賊人返回接應的汽車離開,車上有另一名匪徒負責開車。

女事主受傷需要送院,沒有生命危險。

警方表示,賊人仍然在逃,呼籲市民提供破案資料,匿名舉報熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

