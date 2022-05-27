舊金山肖化區發生企圖搶劫案 亞裔女事主掙脫兩匪徒（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）肖化區光天化日下發生企圖搶劫案，閉路電視拍攝到案發經過，亞裔女事主掙脫兩個匪徒，成功脫險，其中一個匪徒是個男童。

Asian Crime Report提供的閉路電視片段，看到兩個匪徒站在一輛停在路中央的深色汽車外面，當亞裔女事主走到街角時，兩個賊人衝上前，其中一名未成年匪徒撲向女事主，將她推到地上，然後另一名成年匪徒加入，兩人合力拉扯想搶走事主的手袋。

女事主沒有放手，從地上站起來，掙脫匪徒後快速跑到對面街，從片段可見年幼的賊人窮追不捨。

舊金山警方證實，案發時間是上星期六下午3點幾，地點是Brussels街100號地段。

48歲女事主表示，當她步行時，發現一輛車在她旁邊停下來，一個成年男子和一個男童下了車，女事主表示，當自己被他們推跌後，兩人不斷地打她導致她受傷，當女事主逃脫之後，兩個賊人返回接應的汽車離開，車上有另一名匪徒負責開車。

女事主受傷需要送院，沒有生命危險。

警方表示，賊人仍然在逃，呼籲市民提供破案資料，匿名舉報熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，抬頭寫SFPD。

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