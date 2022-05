Santa Clara縣污水驗出Omicron兩個變異病毒株

【KTSF 歐志洲的報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員透露,引發南非一波疫情的Omicron病毒的另外兩個變異病毒株BA.4和BA.5,出現在該縣的污水中,衛生官員目前關注這是否會推動另一波疫情。

美國目前的新冠病毒疫情,主要由Omicron的兩個變種病毒推動,聯邦疾控中心(CDC)透露,國內58%的病例出自BA.2.12.1,39%的病例出自BA.2。

在南非引發新一波疫情的另外兩個變種病毒株BA.4和BA.5,目前已經在Santa Clara縣的污水系統中被檢驗出來,而因為這兩個病毒株比BA.2和BA.2.12.1更容易傳染,也會突破疫苗保護,被歐洲的疾控中心歸列為”要關注的變種病毒株”。

Santa Clara縣表示,BA.4和BA.5佔污水中新冠病毒數量的1%,而這兩種變異病毒株已經在美國出現幾個月,至今還沒有成為國內主導疫情的病毒,但醫學專家表示,這不意味著不會發生,而未來也還會有更多的變種病毒株出現。

而Santa Clara縣目前的疫情,是7天平均單日確診971例,這比去年夏天Delta病毒引發的疫情高出約一倍,但是比Omicron病毒在冬天引發的疫情來得低,是當時的四分之一,而目前在縣內的住院病例是132,比上個月中的68例有增加。

值得關注的是,污水病毒數量有增無減,而該縣呼籲民眾跟隨州府的衛生指引,建議在室內戴口罩。

