Santa Clara縣污水驗出Omicron兩個變異病毒株

【KTSF 歐志洲的報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員透露，引發南非一波疫情的Omicron病毒的另外兩個變異病毒株BA.4和BA.5，出現在該縣的污水中，衛生官員目前關注這是否會推動另一波疫情。

美國目前的新冠病毒疫情，主要由Omicron的兩個變種病毒推動，聯邦疾控中心（CDC）透露，國內58%的病例出自BA.2.12.1，39%的病例出自BA.2。

在南非引發新一波疫情的另外兩個變種病毒株BA.4和BA.5，目前已經在Santa Clara縣的污水系統中被檢驗出來，而因為這兩個病毒株比BA.2和BA.2.12.1更容易傳染，也會突破疫苗保護，被歐洲的疾控中心歸列為”要關注的變種病毒株”。

Santa Clara縣表示，BA.4和BA.5佔污水中新冠病毒數量的1%，而這兩種變異病毒株已經在美國出現幾個月，至今還沒有成為國內主導疫情的病毒，但醫學專家表示，這不意味著不會發生，而未來也還會有更多的變種病毒株出現。

而Santa Clara縣目前的疫情，是7天平均單日確診971例，這比去年夏天Delta病毒引發的疫情高出約一倍，但是比Omicron病毒在冬天引發的疫情來得低，是當時的四分之一，而目前在縣內的住院病例是132，比上個月中的68例有增加。

值得關注的是，污水病毒數量有增無減，而該縣呼籲民眾跟隨州府的衛生指引，建議在室內戴口罩。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。