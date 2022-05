德州執法部門承認警方在應對小學槍擊案時有連串失誤

【KTSF 張麗月報導】

德州Robb小學校園槍擊案,德州執法部門承認,警方在應對槍擊案時有連串的失誤。

當局表示,Robb小學校園槍擊案發生時,有接近20名特警人員在課室外面戒備超過45分鐘,最後邊境巡邏人員利用鎖匙開啟鎖實的大門進入課室。

針對事件,德州公共安全部門主管Steven McCraw在記者會上說,現場的指揮官相信,18歲的槍手匿藏在課室,而當時學生並無受到威脅,因此他們有時間去疏理如何進入課室,他承認特警人員沒有衝入課室,是錯誤的決定。

McCraw說:「我們相信應盡快進入課室,當有活躍的槍手時規則便改變,不再可行,不再擋著,我們沒時間,不再關注週邊的其他事。」

他又說,校內學生曾經不斷打911報警,其中有學生對緊急報案中心的人說,立即要派警察到場。

McCraw說:「她(學生)對911人員說,’他射擊大門’,大約12時43分和12時47分,她要求911人員立即派警察前來,在12時46分,她說她可以聽到隔壁有警察,到12時50分,有人開槍,槍聲可以在911電話中聽得到,12時51分,非常大聲,聽到當局人員帶兒童離開課室

