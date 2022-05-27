德州執法部門承認警方在應對小學槍擊案時有連串失誤

May 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(ABC News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

德州Robb小學校園槍擊案，德州執法部門承認，警方在應對槍擊案時有連串的失誤。

當局表示，Robb小學校園槍擊案發生時，有接近20名特警人員在課室外面戒備超過45分鐘，最後邊境巡邏人員利用鎖匙開啟鎖實的大門進入課室。

針對事件，德州公共安全部門主管Steven McCraw在記者會上說，現場的指揮官相信，18歲的槍手匿藏在課室，而當時學生並無受到威脅，因此他們有時間去疏理如何進入課室，他承認特警人員沒有衝入課室，是錯誤的決定。

McCraw說：「我們相信應盡快進入課室，當有活躍的槍手時規則便改變，不再可行，不再擋著，我們沒時間，不再關注週邊的其他事。」

他又說，校內學生曾經不斷打911報警，其中有學生對緊急報案中心的人說，立即要派警察到場。

McCraw說：「她（學生）對911人員說，’他射擊大門’，大約12時43分和12時47分，她要求911人員立即派警察前來，在12時46分，她說她可以聽到隔壁有警察，到12時50分，有人開槍，槍聲可以在911電話中聽得到，12時51分，非常大聲，聽到當局人員帶兒童離開課室

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