【KTSF】

Palo Alto週二早上發生一名男子向未成年少女,做出猥褻動作,警方目前正在尋找這名涉案男子。

警方發布的這張嫌犯圖像,指這名男子在24日上午大約8點50分,在Arastradero路600號路段,向一名路過的未成年少女曝露下體,並做出威脅動作,受害人之後報警。

警方表示,涉案男子大約25歲,當時身穿藍色T恤和灰色褲子,身高約5尺10寸,約150磅、剃頭,開的貨車是一輛白色pickup,車後有園丁工具。

警方呼籲有任何消息的民眾聯絡Palo Alto警察部門,電話是(650) 329-2413。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。