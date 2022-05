南舊金山兩華裔高中生製作排華法紀錄片在比賽中獲獎（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南舊金山(南三藩市)高中兩名華裔高中生,於國家歷史日比賽中製作紀錄片,講解美國排華法案,於加州取得冠軍並晉級全國賽,與3千多個學生競逐全國冠軍。

柏克萊加大榮休教授王靈智(Ling-Chi Wang)說:「1943年,羅斯福總統向國會表示,需要廢除排華法案去協助美國打敗日本

十一年級的鄺心怡(Zoe Kwon)及范德愛(Charity Fan),於紀錄片中提及對亞裔的偏見,自19世紀已經紮根於美國社會中。

范德愛說她們通過紀錄片,希望指出現時針對亞裔的歧視,不是自疫情才有,而是已經存在了一段歷史。

她認為,美國政府直至二次世界大戰才廢除排華法案是十分虛偽,當中並不是真心關注亞裔的權益。

范德愛說:「他們不是因為知道排華法案有多錯,他們只是為了自己的利益,而同時間亦將日裔美國人關進集中營。」

鄺心怡就指出,她們自小就讀華裔學校,很少面對歧視問題,直至疫情開始見識到種種仇恨罪行,感到十分震驚及失望,她們想通過紀錄片,帶出不同族裔團結一致的訊息。

鄺心怡 /得獎學生說:「我們團結一致是十分重要,因為如果單憑一己之力打擊歧視,這不會比一群人的成效高。」

鄺心怡與范德愛的老師Rhonda Clements指,她們將歷史與現時的社會議題扣在一起,是優秀的學生,又指她只是從旁指導,作一個監督的角色。

Rhonda Clements/南三藩市高中歷史科老師說:「她們是全靠自己去製作這個紀錄片,我只是向成品提供意見,剪片跟很多技術上的問題都是她們自學。」

參與這項比賽的灣區學校不多,而南舊金山高中已經好幾年沒有參與,Clements老師說曾經有老師向她提及,學生缺乏研究等方面的技巧,於是她決定於學校重新推行這個項目。

Clements說:「我認為在學校的歷史課中,很多時在歷史議題上只是蜻蜓點水,這個比賽能給學生一個機會去深入探討。」

此外,她說比賽亦都能讓學生探討自己的文化,讓好像鄺心怡及范德愛等華裔小孩,了解自己如何融入美國的多元社會,尤其是排華法案的歷史。

