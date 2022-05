【KTSF】

一項最新的調查顯示,不少人誤信有關新型肺炎疫苗對懷孕婦女帶來不良影響的錯誤資料。

根據Kaiser家庭基金會的調查,超過60%的受訪者相信不實資訊,或質疑懷孕女人接種疫苗的安全性。

大約1500名人士參與這項調查,結果顯示,懷孕或準備懷孕的婦女之中,每四人就有一人認為,懷孕婦女不應接種新型肺炎疫苗。

聯邦疾控中心(CDC)建議,懷孕或沒有懷孕的女性接種新型肺炎疫苗。

衛生官員官員指出,美國接近8成成年人打齊振,懷孕婦女之中,只有7成的人接種了完整疫苗。

