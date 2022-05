聖荷西亞裔被控向北京一大學走私敏感航空軟件

【KTSF】

聯邦司法部週四宣布,南灣聖荷西一名亞裔居民,被控非法走私以及違反出口管制法令,將敏感的航空軟件交給中國北京的一所大學,週四被告首度在聯邦法庭出庭。

根據聯邦司法部的法庭文件,34歲的南灣聖荷西亞裔居民Jonathan Yet Wing Soong,涉嫌偷偷的將敏感的航空軟件交給北京的一所大學,他被控走私,以及違反出口管制法等罪名,聯邦司法部於5月23日已正式對被告提出起訴,Soong週四首度於聯邦法庭出庭。

根據起訴文件,Soong在2016年4月至2020年9月期間受僱於大學太空研究協會USRA(Universities Space Research Association),擔任計畫主任。

該協會是一個非牟利機構,與美國太空總署NASA有合約,向國內和國外分發”陸軍軟件轉移協議”計畫下所研發的敏感航空相關軟件。

Soong負責監督特定軟件執照銷售、對客戶進行出口規定審查、製作軟件執照,有時候還會親自將軟件帶出口。

他被控明知聯邦商務部有實體清單不得將特定技術銷售、出口給清單上的實體,卻還是在沒有執照的情況下,違法將軟件銷售並轉移給中國的北京航空航天大學,簡稱北航大學。

該大學被列為商務部實體清單,是因為該校有參與中國政府的軍事火箭系統,以及無人空中車輛系統。

起訴書指,案中的軟件是一個跟發展無人飛機有關的軟件包,可以用來分析和設計無人飛機控制系統。

法庭文件指,被告在2017年4月已經知道北航大在實體清單上,卻在2018年7月將這個軟件直接出口給該大學,為了規避被發現,Soong還刻意透過中間人。

被告下次出庭時間是6月2日,如果被定罪,違反管制出口罪名將最高被判處20年徒刑和100萬罰款,走私罪名則最高10年徒刑,以及25萬元罰款。

